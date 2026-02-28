Από το Ντουμπάι μέχρι τη Ντόχα: Η ιρανική αντεπίθεση στη Μέση Ανατολή

Τα αντίποινα του Ιράν, μετά την έναρξη της επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εκτείνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, η οποία έχει βυθιστεί στο χάος, καθώς μία ανάφλεξη με απρόβλεπτες συνέπειες και άγνωστο ορίζοντα είναι ήδη γεγονός.

Η «επική οργή» για τους Αμερικανούς ή «βρυχηθμός του λιονταριού» για το Ισραήλ έχει προκαλέσει τη σφοδρή απάντηση της Τεχεράνης, με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, να μην έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν είναι ζωντανός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqshp22zxj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι από το ιρανικό ΥΠΕΞ μέχρι νωρίς το βράδυ διέρρεαν ότι τόσο ο Χαμενεΐ όσο και Πεζεσκιάν είναι σώοι, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για τον Ιρανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έχει πέσει νεκρός.

Παρ' όλα αυτά, το διάγγελμα του Χαμενεΐ, που σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα θα μεταδιδόταν το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), δεν θα πραγματοποιηθεί όπως ενημέρωσε τελικά το Υπ. Πολιτισμού του Ιράν μετά από πολύωρη αναμονή. Λίγο αργότερα, ισραηλινά μέσα αλλά και το Reuters ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και έχει βρεθεί η σορός του κάτω από συντρίμμια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqr0o8j1dmh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διαβάστε ΕΔΩ την εξέλιξη της σύγκρουσης μέχρι τώρα.

«Καζάνι» που βράζει όλη η Μέση Ανατολή

Η Τεχεράνη πλήττει κυρίως περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αμερικανικές βάσεις ή χώρες που θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Έτσι, από το πρωί του Σαββάτου (28/2) το Ιράν έχει πλήξει, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε: ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ , Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιορδανία.

Τις τελευταίες ώρες, δε, καταγράφονται χτυπήματα σε Ντουμπάι και Μπαχρέιν και σε κατοικημένες περιοχές, αφού έχουν πληγεί συγκροτήματα κατοικιών.

Ένα εξ αυτών, στο ξενοδοχείο Fairmont The Palm του Ντουμπάι, όπου σημειώθηκε έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου. Οι αρχές του Ντουμπάι ανέφεραν ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από «περιστατικό που σημειώθηκε σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah».

{https://x.com/nexta_tv/status/2027763946023760099}

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones, αφού νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η χώρα δέχθηκε «κατάφωρη επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Ακόμη, το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές της χώρας κάλεσαν πολίτες και κατοίκους, μέσω μηνυμάτων SMS, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αναμένουν επίσημες οδηγίες.

Στη Ντόχα, στο Κατάρ, σημειώθηκαν εκρήξεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν στόχο την αεροπορική βάση al Udeid, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη Ντόχα, μέσω Reuters:

Κέντρο υποστήριξης του αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν «δέχθηκε πυραυλική επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν.

{https://x.com/Terciosdelsol/status/2027680378169770346}

Εκρήξεις ακούστηκαν και στο Κουβέιτ, ενώ το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Kuna μετέδωσε ότι drone που στόχευε το διεθνές αεροδρόμιο προκάλεσε «ελαφρούς τραυματισμούς σε αρκετούς εργαζομένους» και «περιορισμένες» ζημιές σε έναν τερματικό σταθμό.

{https://x.com/nexta_tv/status/2027765939744231615}

Το Reuters μετέδωσε ότι η αμερικανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone πάνω από αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στο Ερμπίλ, στο Ιράκ.

Η Ιορδανία – που συνορεύει με το Ισραήλ – ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και ότι συντρίμμια έπεσαν σε διάφορες περιοχές.

«Κύμα» επιθέσεων και στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ανέφερε, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, νέο κύμα ιρανικών πυραύλων, με τις σειρήνες να ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει «να τρομοκρατήσει αμάχους και να καταστρέψει γειτονιές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqsdpdm919l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε προειδοποίηση καλώντας όσους βρίσκονται σε «βιομηχανικό συγκρότημα» στο Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, να το εκκενώσουν. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους γειτονικής περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους έως τις πρωινές ώρες.

IDF: Εκατοντάδες πυρομαχικά σε περίπου 500 στόχους στο Ιράν

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα, με τους IDF να ανακοινώνουν ότι περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν «τη μεγαλύτερη στρατιωτική υπερπτήση στην ιστορία της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqr0o8j1dmh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε ανάρτησή τους, οι IDF ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη «ολοκλήρωσαν εκτεταμένη επίθεση κατά της συστοιχίας πυραύλων και των αμυντικών συστημάτων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν».

{https://x.com/manniefabian/status/2027807927914934314}

Προσέθεσαν ότι τα μαχητικά έριξαν «εκατοντάδες πυρομαχικά στοχεύοντας περίπου 500 αντικείμενα» και υποστήριξαν ότι «υπονόμευσαν σοβαρά τις επιθετικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος». Σημείωσαν, ακόμη, ότι έπληξαν 24 από τις31 επαρχίες του Ιράν.

{https://x.com/idfonline/status/2027791165722902988}

Ιρανικά μέσα: Πάνω από 200 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης – επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο – κάνουν λόγο για 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι οργή στην Τεχεράνη έχει προκαλέσει η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 85 θύματα και τον Αμπάς Αραγτσί να απειλεί ότι τα «εγκλήματα αυτά δεν θα μείνουν ατιμώρητα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqsyzftl6qh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}