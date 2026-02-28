Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (28/2) ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Ο Τραμπ, στο μήνυμά του, χαρακτηρίζει τον Χαμενεΐ, ως έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία. Για τους Φρουρούς της Επανάστασης δηλώνει πως αν θέλουν να έχουν ασυλία, θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τώρα.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί, για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social:

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός. Αυτή δεν είναι μόνο Δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά για όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς και εκείνους τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και την συμμορία του. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές μας υπηρεσίες και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και δεν υπήρχε τίποτα που αυτός, ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του, θα μπορούσαν να κάνουν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον Στρατό και άλλες Δυνάμεις Ασφαλείας και Αστυνομίας, δεν θέλουν πλέον να πολεμούν και αναζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, "Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο Θάνατο!" Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και η Αστυνομία θα συγχωνευθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς Πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μονάδα για να επαναφέρουν τη χώρα στο μεγαλείο που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσει, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και εξαφανιστεί, μέσα σε μία μόνο ημέρα. Οι σφοδροί και ακριβείς βομβαρδισμοί, ωστόσο, θα συνεχιστούν, αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή, για όσο χρειαστεί, για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!»

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