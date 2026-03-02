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Κουβέιτ: Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν - Σώοι όλοι οι πιλότοι
Ειδήσεις
11:31 - 02 Μαρ 2026

Κουβέιτ: Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν - Σώοι όλοι οι πιλότοι

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν σήμερα (2/3) το πρωί στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.        

Επισημαίνεται ότι όλοι οι πιλότοι διασώθηκαν με ασφάλεια και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή των αμερικανικών μαχητικών, ωστόσο το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας ιρανικών πυρών που είχαν στόχο τη χώρα.

Νωρίτερα, κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν ένα μαχητικό F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να συντρίβεται πάνω από το Κουβέιτ, κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων του περιστατικού συνεχίζονται.

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