ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταιγίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με sell off άνω του -3%
Σχόλια Αγοράς
11:13 - 02 Μαρ 2026

Καταιγίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με sell off άνω του -3%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Καταιγίδα της Ερήμου» ξέσπασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με το άνοιγμα της συνεδρίασης τη Δευτέρα (2/3).

Στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και φυσικά με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο να βρίσκονται στα κόκκινα, ο ΓΔ του ΧΑ ματώνει.

Στις 11.00 το πρωί, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραφε απώλειες -3,50%! Λίγο μετά τις 12.00 ο ΓΔ παρέμενε στα κόκκινα με απώλειες άνω του 2,5%, που δεν μαζεύτηκαν μέχρι το μεσημέρι.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 στο άνοιγμα κατέγραφε πτώση 1,49% στις 624,45 μονάδες, με όλους τους κλάδους να κινούνται πτωτικά.

Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε με απώλειες 0,80% στις 10,822.95 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατρακυλά κατά 2,31% στις 24,727.94 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 1,89% στις 8,418.35 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 2,34% στις 46,107.50 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX χάνει 2,87% στις 17,834.00 μονάδες.

Εκτόξευση τιμών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τα χρηματιστήρια επηρεάζονται ασφαλώς από τη γενικότερη εικόνα στην αγορά εμπορευμάτων. Το πετρέλαιο άνοιξε από νωρίς με κέρδη 7% και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα.

Σοκ στην Ευρώπη προκαλούν επίσης οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 14:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000
Νομίσματα

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών
Σχόλια Αγοράς

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens
Ανακοινώσεις

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Αισθητός σε όλη την Αττική

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ