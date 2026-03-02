Καταιγίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με sell off άνω του -3%

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«Καταιγίδα της Ερήμου» ξέσπασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με το άνοιγμα της συνεδρίασης τη Δευτέρα (2/3).

Στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και φυσικά με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο να βρίσκονται στα κόκκινα, ο ΓΔ του ΧΑ ματώνει.

Στις 11.00 το πρωί, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραφε απώλειες -3,50%! Λίγο μετά τις 12.00 ο ΓΔ παρέμενε στα κόκκινα με απώλειες άνω του 2,5%, που δεν μαζεύτηκαν μέχρι το μεσημέρι.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 στο άνοιγμα κατέγραφε πτώση 1,49% στις 624,45 μονάδες, με όλους τους κλάδους να κινούνται πτωτικά.

Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε με απώλειες 0,80% στις 10,822.95 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατρακυλά κατά 2,31% στις 24,727.94 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 1,89% στις 8,418.35 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 2,34% στις 46,107.50 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX χάνει 2,87% στις 17,834.00 μονάδες.

Εκτόξευση τιμών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τα χρηματιστήρια επηρεάζονται ασφαλώς από τη γενικότερη εικόνα στην αγορά εμπορευμάτων. Το πετρέλαιο άνοιξε από νωρίς με κέρδη 7% και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα.

Σοκ στην Ευρώπη προκαλούν επίσης οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο.