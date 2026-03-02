Cosco: Εντολή στα πλοία της στον Περσικό Κόλπο να κινηθούν προς ασφαλή ύδατα

Ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος Cosco έδωσε εντολή στα πλοία του που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο ή κατευθύνονται προς αυτόν να κινηθούν προς «ασφαλή ύδατα», καθώς η διέλευση από τη συγκεκριμένη κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία έχει ουσιαστικά διακοπεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή (1/3), η Cosco Shipping Lines διευκρίνισε ότι τα πλοία που έχουν ήδη εισέλθει στον Κόλπο, μόλις ολοκληρώσουν τις επιχειρήσεις τους και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, έχουν λάβει οδηγίες να μετακινηθούν και να παραμείνουν αγκυροβολημένα σε προστατευμένες περιοχές.

Όσα πλοία είχαν προορισμό τον Κόλπο ενημερώθηκαν να θέσουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είτε μειώνοντας ταχύτητα, είτε αναμένοντας νεότερες οδηγίες για συγκεκριμένα ασφαλή αγκυροβόλια.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικά σχέδια διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για τα φορτία των πλοίων που επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένης της εκτροπής τους σε άλλα λιμάνια εκφόρτωσης.

Την ίδια ημέρα, υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας ανέφεραν ότι τρία πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στην εν λόγω θαλάσσια ζώνη, πλάτους περίπου 50 χιλιομέτρων, μια εξαιρετικά κομβική οδό για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν.

Επισημαίνεται ότι η κρατική εταιρεία με έδρα τη Σανγκάη είναι μέχρι στιγμής ο τελευταίος μεγάλος διεθνής ναυτιλιακός όμιλος που ανακοινώνει αναστολή δραστηριοτήτων, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ έχουν παραλύσει εξαιτίας της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ανάλογες αποφάσεις έχουν λάβει και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Maersk και η MSC, οι οποίες επίσης ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή.