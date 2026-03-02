Ερυθρά Ημισέληνος: Στους 555 οι νεκροί στο Ιράν από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ

«Περίπου 131 πόλεις έχουν πληγεί και δυστυχώς 555 συμπατριώτες μας έχουν σκοτωθεί», ανέφερε η ιρανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην επαρχία Φαρς, στο νότιο Ιράν, από την έναρξη των ισραηλινών και αμερικανικών πληγμάτων το Σάββατο (28/2).

Επιπλέον, ακόμη 27 θάνατοι καταγράφηκαν στο δυτικό Ιράν, όπου, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν πολυκατοικίες.