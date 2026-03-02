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Φρουροί της Επανάστασης: Εκτόξευσαν πυραύλους κατά των γραφείων του Νετανιάχου
Ειδήσεις
13:26 - 02 Μαρ 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Εκτόξευσαν πυραύλους κατά των γραφείων του Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Οι Φρουροί της Επανάστασης Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (2/3) ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά των γραφείων του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και εναντίον του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.      

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν», προσθέτοντας ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πύραυλους τύπου Kheibar.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσαν ότι ακούστηκαν σειρές εκρήξεων στην Ιερουσαλήμ, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε νέα ιρανικά πυραυλικά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει από τη μεριά του σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Πριν από λίγο, εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν τεθεί σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής».

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