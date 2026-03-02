«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»: Στο επίκεντρο ημερίδας στη Θεσσαλονίκη για το ψηφιακό κράτος

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που φέρνει στη δημόσια διοίκηση το έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» βρέθηκαν στο επίκεντρο της Hμερίδας με τίτλο «Ψηφιακό κράτος μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Μετασχηματίζοντας την Ελλάδα προς όφελος του πολίτη» που οργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στη Θεσσαλονίκη.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και θεσμικών φορέων ανέλυσαν τις ριζικές αλλαγές που έχει ήδη επιφέρει το έργο σε ένα εύρος τομέων, από την Υγεία και την Εκπαίδευση μέχρι την απονομή της Δικαιοσύνης, εκσυγχρονίζοντας το κράτος και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε ότι το ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ήρθε για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στο ελληνικό Δημόσιο για ευρυζωνικές ταχύτητες, γι’ αυτό και όλη η ομάδα του Υπουργείου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ελέγχει συνεχώς την πορεία του έργου, προτεραιοποιώντας εκ νέου τις ανάγκες και αντιμετωπίζοντας στην πράξη τα προβλήματα. «Είμαστε από πάνω όλη η ομάδα, για να μπορούμε με δυναμικό τρόπο να καταφέρουμε λοιπόν να το κάνουμε ένα σύγχρονο έργο, το οποίο θα αφήσει μια παρακαταθήκη για την ελληνική δημόσια διοίκηση», τόνισε. Επίσης, ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει η συζήτηση να διπλασιαστούν οι ταχύτητες του ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμα τα θέματα της ασφάλειας και της εκπαίδευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μπορεί να φτιάξεις το πιο απόρθητο κτίριο με τα πιο ψηλά τείχη, αλλά, αν δεν έχεις εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σου, πιθανώς όλη αυτή η δουλειά να πάει χαμένη».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra – Fast Broadband», για το δεύτερο κομμάτι του οποίου υπογράφηκε σύμβαση πριν από περίπου δύο μήνες. «Δίνουμε 800 εκατομμύρια σε ένα έργο ΣΔΙΤ, προκειμένου πλέον και στις περιαστικές περιοχές και στα χωριά να δώσουμε ευρυζωνικότητα εκεί που δεν θα πήγαινε, γιατί δεν συνέφερε εμπορικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο έργο θα βοηθήσει τη συνολική συνδεσιμότητα, αρκεί να υπάρχει συνεργασία.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ανέφερε ότι το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ λειτουργεί ως backbone - νευρικό δίκτυο διασυνδέοντας 34.000 σημεία φορέων. Όπως είπε, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 772 εκατομμύρια ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ φορέων για την εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών, που έφεραν την Ελλάδα στην πρώτη θέση στο European E-Government Benchmark, σε ό,τι αφορά τη συνολική πρόοδο. Ο κ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε ότι με το έργο ο δημόσιος τομέας υιοθετεί cloud-first πολιτική που μειώνει τις ανάγκες υποδομών και προσωπικού, οι κεντρικές δημόσιες υποδομές συνδυάζονται με public cloud προμηθευτών, όπως η Microsoft, η Amazon και η Google), ενώ η διασύνδεση των υποδομών παρέχει ασφαλή αποθήκευση δεδομένων.

Ο ίδιος τόνισε πως «το έργο είναι πολύ σύνθετο και ο διαχειριστικός φόρτος είναι τόσο μεγάλος που δεν επιτρέπει την άμεση ολοκλήρωση όλων των εργασιών» και πρόσθεσε πως απαιτείται συμμετοχή του Δημοσίου σε κεντρικό επίπεδο, ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πλήρης συντονισμός για την υλοποίηση του έργου. «Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για το καλό της χώρας», σημείωσε και προανήγγειλε ότι προγραμματίζεται και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ, ώστε να συμπεριληφθούν και νέοι φορείς και υποδομές.

Το πιο δύσκολο και πολύπλοκο από τα συνολικά 450 έργα που διαχειρίζεται σήμερα ο φορέας, αλλά και τη μεγαλύτερη πρόκληση, χαρακτήρισε το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ o Γενικός Διευθυντής Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. Δημήτριος Γιάντσης. Εξήγησε πως το έργο αποτελείται από 60 διαφορετικές συμβάσεις που έχουν ανατεθεί σε πολλούς διαφορετικούς αναδόχους, η υλοποίησή του υπακούει στους νόμους δημοσίων προμηθειών που έχουν συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ απαιτεί συντονισμό ετερογενών ομάδων. «Χρειαζόμαστε όλη αυτή την συνεργασία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η παροχή σύγχρονων και ασφαλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε δημόσια φορέα, έτσι ώστε να μπορεί στο τέλος της ημέρας να εξυπηρετεί καλύτερα τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα επιχειρηματία. Εμείς σαν Κοινωνία της Πληροφορίας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε αυτό το έργο να το φέρουμε σε πέρας επιτυχώς», υπογράμμισε. Στόχος, όπως είπε, είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και να έχει άλλον έναν χρόνο παραγωγικής λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα εντός του έτους θα σχεδιαστεί και το ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ ως προς τους στρατηγικούς άξονες.

Στην εξέλιξη του έργου, που αποτελείται από πέντε υποέργα, αναφέρθηκε ο Χάρης Στελλάκης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 58% των φορέων που έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου δικτύου. Ένα 20% είναι σε φάση υλοποίησης και ευελπιστούμε τους επόμενους μήνες και αυτοί να διασυνδεθούν, ενώ το υπόλοιπο 20% είναι οι φορείς οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε φάση σχεδίασης», είπε. Ο κ. Στελλάκης εξήγησε ότι η υλοποίηση καθυστέρησε λίγο για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων οι πολλές διαφορετικές συμβάσεις, οι πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, οι επιπλέον ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία, αλλά και εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Το ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα έργο σημαία τόσο για την Κοινωνία της Πληροφορίας όσο και για το ελληνικό Δημόσιο. Μέσω του ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αναβαθμίζονται οι υποδομές και οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλους τους φορείς, ενώ επίσης εξασφαλίζεται προστασία των δεδομένων και των υποδομών από κακόβουλες ενέργειες, κάτι που είναι πολύ σύνηθες», υπογράμμισε.

Οι ψηφιακές εφαρμογές σε Δικαιοσύνη, Παιδεία και Υγεία

Στον συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ εστίασε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος συμμετείχε σε σχετική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Φινοκαλιώτη, και τον καθηγητή Δικαίου και Πληροφορικής του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του ΑΠΘ, Ιωάννη Ιγγλεζάκη. Ο Υφυπουργός ανέφερε ενδεικτικά την υλοποίηση του δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια και στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας που, όπως είπε, θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα έως το τέλος του 2026, στον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας και την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών που ήδη λειτουργούν. Ανακοίνωσε, δε, ότι με την ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 578 φορείς του Υπουργείου θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο, ασφαλές και υψηλών ταχυτήτων δίκτυο. «Στόχος μας είναι ως το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περιόδου η Ελλάδα να προσεγγίσει τον μέσο όρο έκδοσης τελεσίδικης απόφασης των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή περίπου 700 μέρες. Έτσι θα έχουμε δώσει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο στη Δικαιοσύνη και θα την έχουμε καταστήσει επιταχυντή ανάπτυξης της οικονομίας μας», κατέληξε.

Συνολικά 5.600 από τα 13.000 σημεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχουν συνδεθεί στο ΔΔΤ- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ επεσήμανε ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο πάνελ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχαν ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης και ο Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ευθύμιος Ταμπούρης. Ο Υφυπουργός ανέφερε πως οι προσπάθειες του υπουργείου για ψηφιακή αναβάθμιση εστιάζουν σε τρεις πυλώνες, υλικοτεχνική υποδομή, μαθητές – φοιτητές και εκπαιδευτική διαδικασία και περιλαμβάνουν δράσεις που ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη, όπως μετασχηματισμό των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών, ψηφιακή βιβλιοθήκη και μητρώο διδακτικών βιβλίων, δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο, προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης με 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα και στην περιφέρεια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του εθνικού συστήματος Eduplan AI, e-εγγραφές για τους μαθητές, επιμόρφωση περισσότερων από 150.000 εκπαιδευτικών και ψηφιακές υπηρεσίες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. «Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την διδασκαλία, αλλά και για την διαπανεπιστημιακή και για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», τόνισε.

Την άμβλυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων προέταξε ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Ξαφνικά ελαχιστοποιούνται και ο χρόνος και οι αποστάσεις, αλλάζει η δομή της ζωής μας, όπως τουλάχιστον την είχαμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας. Καταργείται η γεωγραφική τιμωρία. Δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι, σημασία έχει τι θέλεις και πώς μπορείς να το κάνεις», είπε και πρόσθεσε πως εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι μειώνει τη διαφθορά στις συναλλαγές με το Δημόσιο, που πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Ο κ. Γκιουλέκας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ψηφιακή αναβάθμιση θα συμβάλει στην ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας. «Εάν αυτό το ψηφιακό κράτος που φτιάχνεται χρησιμοποιηθεί από την πλευρά μας μαζί με τις δυνατότητες και προοπτικές που έχουμε, τότε η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη και ειδικά η Θεσσαλονίκη, μπορεί πράγματι πολύ γρήγορα να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προχωρήσει μπροστά», τόνισε.

Τις ψηφιακές εφαρμογές στον κλάδο της Υγείας και τον ρόλο του e-Health Cloud στο σύγχρονο σύστημα περίθαλψης ανέπτυξαν ο Γενικός Διευθυντής Ψηφιακών Υποδομών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, ο Βουλευτής Κιλκίς, Ιατρός Επειγοντολόγος, Πέτρος Παππάς και η Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σε ειδική ενότητα αναλύθηκε το θέμα της κυβερνοασφάλειας από τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Οικονομολόγο – Εφοριακό, Θεόδωρο Καράογλου, την πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Γιώτα Παπαρίδου και τον Καθηγητή Ασφάλειας Πληροφοριών, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιωάννη Μαυρίδη.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας και προώθησης του Έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» με τη χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0