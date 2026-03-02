Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ - Υποστηρίζω τις κυβερνητικές επιλογές

Η βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο έγινε στόχος επίθεσης από drone τη Δευτέρα το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Στάρμερ τόνισε ότι η επίθεση του Ιράν στη βάση δεν αποτελεί αντίποινα για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν συνδέεται με καμία απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Παράλληλα, ανέφερε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι η διαπραγματευμένη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη οποιασδήποτε φιλοδοξίας για πυρηνικά όπλα και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο Στάρμερ σχολίασε επίσης τη διαφωνία που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά, τονίζοντας όμως ότι το καθήκον του είναι να κρίνει τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας. «Υποστηρίζω τις επιλογές της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το Ιράν έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις με πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν πλήξει και ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, είτε ως κάτοικοι είτε σε διακοπές ή διέλευση. Τόνισε δε πως οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία που φιλοξενούν Βρετανούς πολίτες είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ, ο Στάρμερ εξήγησε ότι η κυβέρνηση επέτρεψε τη χρήση τους μόνο για αμυντικές ενέργειες, με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή». Αυτή η δράση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι νόμιμη βάσει διεθνών κανόνων και συνιστά «συλλογική αυτοάμυνα».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο το Ιράν υποστήριξε περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες όλες απέτρεψαν οι βρετανικές αρχές. «Είναι σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε, προσθέτοντας: «Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά. Οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και να υποστηρίζονται από ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο».