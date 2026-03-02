ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ - Υποστηρίζω τις κυβερνητικές επιλογές
Ειδήσεις
18:35 - 02 Μαρ 2026

Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ - Υποστηρίζω τις κυβερνητικές επιλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο έγινε στόχος επίθεσης από drone τη Δευτέρα το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Στάρμερ τόνισε ότι η επίθεση του Ιράν στη βάση δεν αποτελεί αντίποινα για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν συνδέεται με καμία απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Παράλληλα, ανέφερε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι η διαπραγματευμένη συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη οποιασδήποτε φιλοδοξίας για πυρηνικά όπλα και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο Στάρμερ σχολίασε επίσης τη διαφωνία που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά, τονίζοντας όμως ότι το καθήκον του είναι να κρίνει τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας. «Υποστηρίζω τις επιλογές της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το Ιράν έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις με πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν πλήξει και ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, είτε ως κάτοικοι είτε σε διακοπές ή διέλευση. Τόνισε δε πως οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία που φιλοξενούν Βρετανούς πολίτες είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ, ο Στάρμερ εξήγησε ότι η κυβέρνηση επέτρεψε τη χρήση τους μόνο για αμυντικές ενέργειες, με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή». Αυτή η δράση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι νόμιμη βάσει διεθνών κανόνων και συνιστά «συλλογική αυτοάμυνα».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο το Ιράν υποστήριξε περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες όλες απέτρεψαν οι βρετανικές αρχές. «Είναι σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε, προσθέτοντας: «Όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά. Οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να έχουν νόμιμη βάση και να υποστηρίζονται από ένα βιώσιμο, καλά μελετημένο σχέδιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 18:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ