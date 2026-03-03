Βρετανία: Σχεδιάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για υπεράσπιση των βάσεων

Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο για την αμυντική θωράκιση της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, μετέδωσε σήμερα (Τρίτη, 3/3) η εφημερίδα The Times.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις επιθέσεις της Δευτέρας (2/3) με drones, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Το HMS Duncan είναι πιθανό να αναπτυχθεί για να υπερασπιστεί τη Βάση Ακρωτηρίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται», αναφέρει το δημοσίευμα των The Times, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται, ακόμη, ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε χθες (2/3) συνάντηση με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, κατά την οποία συζητήθηκε η αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών.

Την ίδια ώρα – σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα – και η Γαλλία σχεδιάζει να αποστείλει συστήματα αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας στην Κύπρο μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

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