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Βρετανία: Σχεδιάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για υπεράσπιση των βάσεων
Ειδήσεις
14:04 - 03 Μαρ 2026

Βρετανία: Σχεδιάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για υπεράσπιση των βάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο για την αμυντική θωράκιση της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, μετέδωσε σήμερα (Τρίτη, 3/3) η εφημερίδα The Times.  

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις επιθέσεις της Δευτέρας (2/3) με drones, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Το HMS Duncan είναι πιθανό να αναπτυχθεί για να υπερασπιστεί τη Βάση Ακρωτηρίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται», αναφέρει το δημοσίευμα των The Times, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται, ακόμη, ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε χθες (2/3) συνάντηση με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, κατά την οποία συζητήθηκε η αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών.

Την ίδια ώρα – σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα – και η Γαλλία σχεδιάζει να αποστείλει συστήματα αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας στην Κύπρο μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 14:08
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