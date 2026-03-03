Δένδιας από Κύπρο: «Η Ελλάδα είναι απολύτως στη διάθεσή σας» – Ενίσχυση του κοινού αμυντικού δόγματος

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μεγαλόνησο.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας–Κύπρου και την αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών, καθώς και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper, ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης της Αθήνας προς τη Λευκωσία.

Απευθυνόμενος στον Κύπριο Πρόεδρο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι μετέφερε «τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα και τον κυπριακό λαό συνολικά.

«Ήρθα να μεταφέρω σε εσάς τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητές της».

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ωστόσο η Αθήνα επιθυμεί να καταστήσει σαφές, με τρόπο που έχει τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική σημασία, την πρόθεσή της να συνδράμει την Κύπρο στο μέτρο των δυνατοτήτων της.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα έχει συνάντηση εργασίας με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, προκειμένου να συζητηθούν τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την παροχή της ελληνικής βοήθειας και να εξεταστούν περαιτέρω ενέργειες ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας.

«Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεσή σας», κατέληξε ο Νίκος Δένδιας, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της κοινής στρατηγικής με την Κυπριακή Δημοκρατία.