ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Γι&#039; αυτό χτυπήσαμε το Ιράν - Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία
Ειδήσεις
19:24 - 03 Μαρ 2026

Τραμπ: Γι' αυτό χτυπήσαμε το Ιράν - Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (3/3) το βράδυ ότι οι περισσότεροι πιθανοί διάδοχοι του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν έχουν σκοτωθεί και «σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς». Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο» σενάριο είναι «να αναλάβει τα ηνία κάποιος που είναι τόσο κακός όσο ο προηγούμενος». Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

Υποδεχόμενος τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο Τραμπ εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα τρίτο μεγάλο κύμα επιθέσεων.

Όσο για το γιατί επιτέθηκαν οι ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε ότι νόμιζε πως το Ιράν «θα επιτεθεί πρώτο»

Ερωτηθείς για το αν τελικά τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν μπορεί να ανάγκασαν τον Τραμπ να ακολουθήσει, ο πρόεδρος απάντησε: «Όχι. Μπορεί εγώ να ανάγκασα το Ισραήλ να το κάνει».

«Διεξάγαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς», είπε, αναφερόμενος στο Ιράν. «Ήταν η γνώμη μου ότι θα επιτίθονταν πρώτοι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtckft6qfmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Τραμπ απειλεί να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στην Ισπανία τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν το εμπόριο με την ευρωπαϊκή χώρα, αφού δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την πρόσβαση στις βάσεις της στο πλαίσιο των επιθέσεων στο Ιράν. «Επομένως, θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ.

{https://x.com/disclosetv/status/2028878919986712877}

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία έχει αντισταθεί στις προσπάθειες αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως έχει απαιτήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

H απάντηση της Ισπανίας ΕΔΩ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtcbxphd1yh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αιχμές για τον Στάρμερ

Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε επίσης τον Κιρ Στάρμερ και την αρχική αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι «δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το Ηνωμένο Βασίλειο και επέκρινε την ενεργειακή και μεταναστευτική πολιτική του, την οποία αποκάλεσε «φρικτή».

«Φυσικά» ο πόλεμος θα βλάψει την οικονομία, λέει ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δεν έκρυψε από την πλευρά του ότι υπάρχει ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει συγκλονίσει τις αγορές, με τις μετοχές να πέφτουν απότομα και τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν.

«Αυτό, φυσικά, βλάπτει τις οικονομίες μας», είπε ο Μερτς. «Ελπίζουμε ότι οι ισραηλινοί και αμερικανικοί στρατοί κάνουν το σωστό, για να τερματίσουν αυτό».

Ο Τραμπ σε εκείνο το σημείο παρενέβη και είπε πως «Κάτι έπρεπε να γίνει».

«Μόλις τελειώσει αυτό, αυτές οι τιμές θα μειωθούν, πιστεύω, χαμηλότερα από ποτέ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtc1q31pf7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σκληρό μήνυμα Τραμπ προς Τεχεράνη: «Πολύ αργά για συνομιλίες»

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι «πολύ αργά» για συνομιλίες, μετά τις δραματικές εξελίξεις που, όπως ανέφερε, οδήγησαν στην εξόντωση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ.

«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα “Πολύ αργά!”», έγραψε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας αδιάλλακτη στάση απέναντι στο Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtbqct4ikjt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 23:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT
Νομίσματα

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ