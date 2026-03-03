Τραμπ: Γι' αυτό χτυπήσαμε το Ιράν - Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (3/3) το βράδυ ότι οι περισσότεροι πιθανοί διάδοχοι του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν έχουν σκοτωθεί και «σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς». Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο» σενάριο είναι «να αναλάβει τα ηνία κάποιος που είναι τόσο κακός όσο ο προηγούμενος». Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

Υποδεχόμενος τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο Τραμπ εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα τρίτο μεγάλο κύμα επιθέσεων.

Όσο για το γιατί επιτέθηκαν οι ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε ότι νόμιζε πως το Ιράν «θα επιτεθεί πρώτο»

Ερωτηθείς για το αν τελικά τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν μπορεί να ανάγκασαν τον Τραμπ να ακολουθήσει, ο πρόεδρος απάντησε: «Όχι. Μπορεί εγώ να ανάγκασα το Ισραήλ να το κάνει».

«Διεξάγαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς», είπε, αναφερόμενος στο Ιράν. «Ήταν η γνώμη μου ότι θα επιτίθονταν πρώτοι».

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Ο Τραμπ απειλεί να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στην Ισπανία τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν το εμπόριο με την ευρωπαϊκή χώρα, αφού δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την πρόσβαση στις βάσεις της στο πλαίσιο των επιθέσεων στο Ιράν. «Επομένως, θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ.

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Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία έχει αντισταθεί στις προσπάθειες αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως έχει απαιτήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

H απάντηση της Ισπανίας ΕΔΩ

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Αιχμές για τον Στάρμερ

Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε επίσης τον Κιρ Στάρμερ και την αρχική αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι «δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το Ηνωμένο Βασίλειο και επέκρινε την ενεργειακή και μεταναστευτική πολιτική του, την οποία αποκάλεσε «φρικτή».

«Φυσικά» ο πόλεμος θα βλάψει την οικονομία, λέει ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δεν έκρυψε από την πλευρά του ότι υπάρχει ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει συγκλονίσει τις αγορές, με τις μετοχές να πέφτουν απότομα και τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν.

«Αυτό, φυσικά, βλάπτει τις οικονομίες μας», είπε ο Μερτς. «Ελπίζουμε ότι οι ισραηλινοί και αμερικανικοί στρατοί κάνουν το σωστό, για να τερματίσουν αυτό».

Ο Τραμπ σε εκείνο το σημείο παρενέβη και είπε πως «Κάτι έπρεπε να γίνει».

«Μόλις τελειώσει αυτό, αυτές οι τιμές θα μειωθούν, πιστεύω, χαμηλότερα από ποτέ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Σκληρό μήνυμα Τραμπ προς Τεχεράνη: «Πολύ αργά για συνομιλίες» Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι «πολύ αργά» για συνομιλίες, μετά τις δραματικές εξελίξεις που, όπως ανέφερε, οδήγησαν στην εξόντωση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ. «Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα “Πολύ αργά!”», έγραψε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας αδιάλλακτη στάση απέναντι στο Ιράν.

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