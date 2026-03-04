Άνοιξε «μέτωπο» ΗΠΑ-Ισπανίας με φόντο το Ιράν: Οι απειλές Τραμπ για εμπάργκο και η απάντηση Σάντσεθ

Ένα παράπλευρο μέτωπο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισπανία, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο.

Υποδεχόμενος τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Ισπανίας και το γεγονός ότι δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν τα εδάφη της για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Εξαιτίας αυτής της απόφασης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στην Ισπανία λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν το εμπόριο με την ευρωπαϊκή χώρα. «Θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», είπε ενοχλημένος.

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Ο Τραμπ υπενθύμισε επίσης ότι η Ισπανία έχει αντισταθεί στις προσπάθειες αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως έχει απαιτήσει από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

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Η απάντηση της Ισπανίας

Η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ότι προτίθεται να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία.

Παράλληλα, διαμήνυσε -σύμφωνα με το Reuters- ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες συνέπειες από ένα αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο.





