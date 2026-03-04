Ιράν σε τριήμερο πένθος: Ξεκινά σήμερα 4/3 στην Τεχεράνη η δημόσια κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Με τριήμερο δημόσιο προσκύνημα και εκδηλώσεις πένθους που ξεκινούν σήμερα, οι υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου έπειτα από αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στην οικία του, στην Τεχεράνη.

Η επίσημη τελετή πρόκειται να πραγματοποιηθεί απόψε στις 10 μ.μ. τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδας) στο επιβλητικό σιιτικό τέμενος Τέμενος Ιμάμη Χομεϊνί, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν τρεις ημέρες, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και κρατικών αξιωματούχων.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι λεπτομέρειες της νεκρώσιμης πομπής θα ανακοινωθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της τελετής, επικαλούμενα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τον κίνδυνο πιθανών απειλών.

Σύμφωνα με το Fars News Agency, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα μεταφερθεί για ταφή στη γενέτειρά του, την πόλη Μασάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν.