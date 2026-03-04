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Κάθε νέος ηγέτης του Ιράν θα είναι στόχος, λέει το Ισραήλ
Ειδήσεις
11:30 - 04 Μαρ 2026

Κάθε νέος ηγέτης του Ιράν θα είναι στόχος, λέει το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το καθεστώς του Ιράν θα αποτελέσει στόχο, μετά την έναρξη νέων κυμάτων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη, «εξουδετέρωσε» Ιρανούς στρατιώτες που χειρίζονταν αμυντικά συστήματα και στόχευσε ένα αεροσκάφος που ανήκε στο καθεστώς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με στόχο υποδομές που χρησιμοποιούνται από μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Θυμίζουμε πως ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία πως ο 57χρονος Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

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