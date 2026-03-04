Κάθε νέος ηγέτης του Ιράν θα είναι στόχος, λέει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες κέντρα διοίκησης στην Τεχεράνη, «εξουδετέρωσε» Ιρανούς στρατιώτες που χειρίζονταν αμυντικά συστήματα και στόχευσε ένα αεροσκάφος που ανήκε στο καθεστώς.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με στόχο υποδομές που χρησιμοποιούνται από μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Θυμίζουμε πως ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία πως ο 57χρονος Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.
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