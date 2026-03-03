Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν

Ο 57χρονος Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ εξελέγη επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Την είδηση αυτή μετέδωσε το Iran International, σημειώνοντας πως ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, είναι γιος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη διάρκεια της πρώτης ημέρας των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Η επιλογή του διαδόχου του Ανώτατου Ηγέτη είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, σώματος 88 κληρικών που εκλέγονται τυπικά από τον λαό. Νωρίτερα βέβαια είχε μεταδοθεί πως το κτίριο που θα γινόταν η εν λόγω συνέλευση ισοπεδώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Παρότι ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι έχουν εξοντωθεί σχεδόν όλοι οι πιθανοί διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ, το Iran International, πάντως, επιμένει πως ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ επέλέγη κατ' εξαίρεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, λόγω της έκτακτης κατάστασης.

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Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι. Διατέλεσε μέλος των Φρπυρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.



Παρά το σημαντικό του «παρασκήνιο» στον κόσμο της εξουσίας, δεν κατείχε ποτέ επίσημο κρατικό αξίωμα υψηλού επιπέδου. Πολλοί παρατηρητές τον θεωρούν, όμως, ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο Ιράν, με σημαντικές διασυνδέσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων.