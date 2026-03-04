ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχαριάδης για δικαστική απόφαση Χρυσής Αυγής: Η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ
Πολιτική
11:03 - 04 Μαρ 2026

Ζαχαριάδης για δικαστική απόφαση Χρυσής Αυγής: Η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης παραχώρησε σήμερα (4/3) συνέντευξη στα Παραπολιτικά, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.     

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε ότι «είναι μια σημαντική νίκη όσων δίνανε αυτή τη μάχη για χρόνια, είναι μια νίκη της δημοκρατίας και του αντιφασιστικού κινήματος, δεν ήταν δεδομένη αν δεν δουλεύανε κάποιοι νυχθημερόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Επειδή η υπόθεση του φασισμού δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας ή μιας απόφασης ο αντιφασιστικός αγώνας και η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ».

Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή ανάρτηση του κ. Πολάκη για τον ξυλοδαρμό στελέχους Fund, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε:

«Δε συμφωνώ, είναι προφανές ότι μια τέτοια άποψη δεν εντάσσεται σε καμία εκδοχή της Αριστεράς, πρέπει να κατεβάσει την ανάρτηση. Δεν αντιμετωπίζουμε τον ασύδοτο καπιταλισμό με τραμπουκισμό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπερταμείο – Η στρατηγική ανάπτυξης και οι στόχοι
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υπερταμείο – Η στρατηγική ανάπτυξης και οι στόχοι

Χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Εκουαδόρ
Ειδήσεις

Χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Εκουαδόρ

Στην τελική ευθεία το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;
Ανεμοδείκτης

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά
Πολιτική

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELEKOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ