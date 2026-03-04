Ζαχαριάδης για δικαστική απόφαση Χρυσής Αυγής: Η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης παραχώρησε σήμερα (4/3) συνέντευξη στα Παραπολιτικά, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε ότι «είναι μια σημαντική νίκη όσων δίνανε αυτή τη μάχη για χρόνια, είναι μια νίκη της δημοκρατίας και του αντιφασιστικού κινήματος, δεν ήταν δεδομένη αν δεν δουλεύανε κάποιοι νυχθημερόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Επειδή η υπόθεση του φασισμού δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας ή μιας απόφασης ο αντιφασιστικός αγώνας και η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ».

Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή ανάρτηση του κ. Πολάκη για τον ξυλοδαρμό στελέχους Fund, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε:

«Δε συμφωνώ, είναι προφανές ότι μια τέτοια άποψη δεν εντάσσεται σε καμία εκδοχή της Αριστεράς, πρέπει να κατεβάσει την ανάρτηση. Δεν αντιμετωπίζουμε τον ασύδοτο καπιταλισμό με τραμπουκισμό».