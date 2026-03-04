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Σάντσεθ προς Τραμπ: Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων
Ειδήσεις
11:14 - 04 Μαρ 2026

Σάντσεθ προς Τραμπ: Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ηχηρή και σαφή παρέμβαση, ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκαθάρισε τη θέση της Ισπανίας απέναντι στην κλιμακούμενη στρατιωτική κρίση στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ειρήνης και κατά των πολεμικών ενεργειών. «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: "Όχι στον πόλεμο"», τόνισε ο πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος, προσθέτοντας ότι η στάση αυτή δεν είναι προσχηματική αλλά συνεπής.

Η δήλωση έρχεται σε συνέχεια των εντάσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με διακοπή εμπορίου με τη Μαδρίτη λόγω της απόφασης της Ισπανίας να καταδικάσει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «απερίσκεπτους και παράνομους». Ακολούθως, η ισπανική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση των αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη νότια Ισπανία για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μιας στρατιωτικής επίθεσης θα είναι αλυσιδωτές και αβέβαιες. «Κάπως έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείτε να παίζετε ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις για τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις γεωπολιτικές εξελίξεις με την ευημερία των πολιτών, υπενθυμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράκ, από την άνοδο της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας έως την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Όπως εξήγησε, ένας πόλεμος στο Ιράν δεν θα οδηγήσει σε δικαιότερη διεθνή τάξη ούτε θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών σε επίπεδο μισθών, δημόσιων υπηρεσιών ή περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτής της θέσης, ο Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες της περιοχής που εργάζονται για την ειρήνη, διαθέτοντας κάθε διαθέσιμο διπλωματικό και υλικό πόρο για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επικράτηση του διαλόγου.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 11:29
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