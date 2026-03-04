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Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο πάνω από την Τουρκία – Διατηρούμε το δικαίωμα απάντησης, λέει η Άγκυρα
Ειδήσεις
14:16 - 04 Μαρ 2026

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο πάνω από την Τουρκία – Διατηρούμε το δικαίωμα απάντησης, λέει η Άγκυρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία ανακοίνωσε την εξουδετέρωση ενός βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Το υπουργείο τόνισε ότι η Άγκυρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες.      

«Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα ανταποκριθεί σε κάθε απειλή κατά της χώρας.

Παράλληλα, η Άγκυρα προειδοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους υπόλοιπους συμμάχους θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο της διασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Μάλιστα, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, χακάν Φιντάν, έθεσε στο Ιράν τις «κόκκινες γραμμές» της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, τονίζοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοια βήματα που μπορεί να οδηγήσουν στην επέκταση της σύγκρουσης. Άφησε, δε, να εννοηθεί ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtyh0h9r4rd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιον ή από πού προέρχεται η απειλή.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtzop8h1woh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 15:13
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