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Ανδρουλάκης: Έκανε λόγο για «νέο πάρτι αναθέσεων» που βαραίνει τη ΝΔ
Πολιτική
14:07 - 04 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Έκανε λόγο για «νέο πάρτι αναθέσεων» που βαραίνει τη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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«Οι ομογενείς, οι φορείς, έθεσαν τα θέματα που σας είπα, κύριε Μητσοτάκη. Οι ίδιοι. Οι ίδιοι μίλησαν για την αξιοπιστία των μητρώων, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον τρόπο ταυτοποίησης, για την αντιπροσωπευτικότητα. Για αυτά έχετε να πείτε; Σε αυτούς απαντάτε, όχι σε εμάς», σχολίασε στη δευτερολογία του σήμερα (4/3) στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.      

Ακολουθεί ολόκληρη η δευτερολογία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Καταρχάς, χαίρομαι γιατί ξεκαθαρίσαμε το τοπίο πιθανών δεύτερων εκλογών για να μην υπάρχουν διενέξεις και διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν να καταλήξουν και στα δικαστήρια.

Το δεύτερο και πολύ ουσιαστικό είναι η παγκόσμια εκλογική περιφέρεια. Γιατί επιμένουμε; Και θα μιλήσουμε και για τις τρεις περιφέρειες που προτείνετε. Εσείς επιλέξατε στο Επικρατείας σας έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Εμείς επιλέξαμε μια εργαζόμενη Ελληνίδα που δουλεύει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Σας ρωτώ, με όριο δαπανών 234.000 ευρώ, αυτή η μητέρα, ένας νέος εργαζόμενος, ένας νέος επιστήμονας, μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, είτε είναι μια παγκόσμια περιφέρεια, είτε όλη η Ευρώπη μια περιφέρεια;

Ποια, λοιπόν, είναι η λογική; Να γίνουν οι εκλογές επιστολικά, να έχουμε τα στοιχεία της συμμετοχής και με βάση τα πραγματικά στοιχεία της συμμετοχής, να έρθει η Βουλή των Ελλήνων με την επόμενη κυβέρνηση και να νομοθετήσει πώς θα γίνει η εκλογική διαδικασία. Έως τότε, θα υπάρχει η επιλογή του Επικρατείας, όπου το κάθε κόμμα θα έχει την ευθύνη του τι συμβολίζει γι’ αυτό η ομογένεια. Η ομογένεια συμβολίζεται από πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο που τυγχάνει και να είναι και πολύ καλός μου φίλος; Συμβολίζεται από έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία; Συμβολίζεται από ένα σημαντικό τραγουδιστή; Ή συμβολίζεται από τη δική μου γενιά και τις νεότερες γενιές που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω των μνημονίων και περιμένουν να βελτιωθεί και να αλλάξει η Ελλάδα για να επιστρέψουν πίσω;

Και κάτι ακόμη για την ομογένεια: Οι ομογενείς, οι φορείς, έθεσαν τα θέματα που σας είπα, κύριε Μητσοτάκη. Οι ίδιοι. Οι ίδιοι μίλησαν για την αξιοπιστία των μητρώων, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον τρόπο ταυτοποίησης, για την αντιπροσωπευτικότητα. Για αυτά έχετε να πείτε; Σε αυτούς απαντάτε, όχι σε εμάς.

Και κάτι ακόμη. Σχολιάσατε τα πάντα. Για το νέο πάρτι αναθέσεων 7.700.000 ευρώ που βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία, θα μας πείτε κάτι ή πάλι θα πούμε ότι οι απευθείας αναθέσεις και οι υποτιθέμενες διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι κομμένες και ραμμένες στα «γαλάζια» παιδιά της Νέας Δημοκρατίας;

Και, κλείνοντας, εμείς έχουμε διάθεση συναίνεσης και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Πρέπει να διευκολύνουμε όλους τους Έλληνες που έχουν δικαίωμα να έρθουν στην Ελλάδα, χωρίς εμπόδιο, χωρίς κόστος, να ασκήσουν επιστολικά το δικαίωμά τους από την περιοχή που διαμένουν στο εξωτερικό.

Και χαίρομαι που βλέπω και άλλα κόμματα να δείχνουν τη διάθεση αυτής της συναίνεσης. Όμως, πρέπει σε αυτά τα θέματα να μπαίνουν οι συναινέσεις και σε άλλα πεδία, βαθύτερα πεδία. Και για τη γλώσσα και για την παιδεία και για τις υποδομές και για τα κίνητρα. Αν θέλουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε σε μια νέα μεγάλη Ελλάδα που και εκεί χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και είναι χρήσιμη η άποψή τους και η εμπειρία τους, αλλά και οι επιτυχίες τους στις χώρες που μένουν», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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