Η ΕΕ ταλανίζεται από το ουγγρικό βέτο για το πακέτο στήριξης €90 δισ. προς την Ουκρανία

Όπως μεταδίδει το Politico, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, για να προχωρήσει το σχέδιο απαιτείται ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, καθώς το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της Ένωσης. Παρότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι η ΕΕ θα βρει τρόπο να παρακάμψει το εμπόδιο, διπλωμάτες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει εύκολη νομική λύση.
Μία θεωρητική επιλογή θα ήταν η ενεργοποίηση του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, που επιτρέπει την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ενός κράτους-μέλους. Ωστόσο, και αυτή η διαδικασία απαιτεί ευρεία συναίνεση, η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς χώρες όπως η Σλοβακία πιθανόν να αντιταχθούν. Μια άλλη δυνατότητα είναι η λεγόμενη «ενισχυμένη συνεργασία», όπου μια ομάδα χωρών προχωρά σε μια κοινή πρωτοβουλία χωρίς όλους τους εταίρους. Παρόλα αυτά, και εδώ υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια, αφού ορισμένα στάδια εξακολουθούν να απαιτούν ομοφωνία.
Η διαφωνία της Ουγγαρίας συνδέεται άμεσα με τη διαμάχη για τον αγωγό πετρελαίου Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Κεντρική Ευρώπη. Ο αγωγός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις αρχές Ιανουαρίου και η Βουδαπέστη κατηγορεί την Ουκρανία ότι προκάλεσε ενεργειακή κρίση, εμποδίζοντας τη ροή πετρελαίου.
Ως πιθανή λύση εξετάζεται η αποστολή ευρωπαϊκής αποστολής για να ελέγξει την κατάσταση του αγωγού. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να επισκευάσει τον αγωγό, παρότι δεν το επιθυμεί, αν αυτό οδηγήσει στην απεμπλοκή του δανείου. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς οι επιλογές της για να παρακάμψει την ουγγρική αντίθεση παραμένουν περιορισμένες.