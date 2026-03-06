Η ΕΕ ταλανίζεται από το ουγγρικό βέτο για το πακέτο στήριξης €90 δισ. προς την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά της να χορηγήσει ένα μεγάλο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, καθώς η Ουγγαρία συνεχίζει να μπλοκάρει την απόφαση. Τον περασμένο Δεκέμβριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να στηρίξουν οικονομικά το Κίεβο, ώστε να καλύψει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που αναμένεται τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αρχικά είχε δώσει τη συγκατάθεσή του, άλλαξε στάση και πλέον αντιτίθεται στην έγκριση του δανείου.

Όπως μεταδίδει το Politico, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, για να προχωρήσει το σχέδιο απαιτείται ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, καθώς το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της Ένωσης. Παρότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι η ΕΕ θα βρει τρόπο να παρακάμψει το εμπόδιο, διπλωμάτες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει εύκολη νομική λύση.

Μία θεωρητική επιλογή θα ήταν η ενεργοποίηση του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, που επιτρέπει την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ενός κράτους-μέλους. Ωστόσο, και αυτή η διαδικασία απαιτεί ευρεία συναίνεση, η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς χώρες όπως η Σλοβακία πιθανόν να αντιταχθούν. Μια άλλη δυνατότητα είναι η λεγόμενη «ενισχυμένη συνεργασία», όπου μια ομάδα χωρών προχωρά σε μια κοινή πρωτοβουλία χωρίς όλους τους εταίρους. Παρόλα αυτά, και εδώ υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια, αφού ορισμένα στάδια εξακολουθούν να απαιτούν ομοφωνία.

Η διαφωνία της Ουγγαρίας συνδέεται άμεσα με τη διαμάχη για τον αγωγό πετρελαίου Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Κεντρική Ευρώπη. Ο αγωγός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις αρχές Ιανουαρίου και η Βουδαπέστη κατηγορεί την Ουκρανία ότι προκάλεσε ενεργειακή κρίση, εμποδίζοντας τη ροή πετρελαίου.

Ως πιθανή λύση εξετάζεται η αποστολή ευρωπαϊκής αποστολής για να ελέγξει την κατάσταση του αγωγού. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να επισκευάσει τον αγωγό, παρότι δεν το επιθυμεί, αν αυτό οδηγήσει στην απεμπλοκή του δανείου. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς οι επιλογές της για να παρακάμψει την ουγγρική αντίθεση παραμένουν περιορισμένες.