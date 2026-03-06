Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα €0,5 δισ. σε επιχειρήσεις προμήθειας ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα (6/3) ότι αποδέχθηκε τις προτάσεις διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες ΚΟΜΠΑ και HAPPY DOG και σε αυτό το πλαίσιο επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 901/2026 ομόφωνη απόφασή της, αποδέχθηκε τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες «ΚΟΜΠΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «HAPPY DOG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συνολικού ποσού σχεδόν € 500.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής/παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες)

Η υπόθεση ξεκίνησε με μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing – https://www.epant.gr/whistleblowing.html ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές (εισαγωγείς/διανομείς) το Νοέμβριο του 2024. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, για τις οποίες έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες προέβησαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μεταπωλητών τους, τόσο μέσω των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες παρακολουθούσαν τις λιανικές τιμές των συνεργαζόμενων μεταπωλητών σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, με σκοπό τη διόρθωση των τιμών στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών τους. Παράλληλα, απηύθυναν οχλήσεις προς τους μεταπωλητές, ζητώντας τους να προσαρμόσουν τις τιμές τους σύμφωνα με τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους. Στις οχλήσεις αυτές, οι λιανοπωλητές συμμορφώνονταν. Σημειώνεται ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές σε κάθετες συμφωνίες με τους οποίους ορίζονται σε διανομέα οι τιμές μεταπώλησης των προϊόντων που διανέμει αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης του Εισηγητή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι ανωτέρω εταιρείες, και την επιβολή προστίμων ως εξής :

στην ως άνω εταιρεία ΚΟΜΠΑ πρόστιμο αξίας 387.498 ευρώ

στην ως άνω εταιρεία HAPPY DOG πρόστιμο αξίας 95.000 ευρώ.