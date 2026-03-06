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Δορυφορική εικόνα από την Τεχεράνη Vantor/Reuters
Δορυφορική εικόνα από την Τεχεράνη Vantor/Reuters
Ειδήσεις
14:28 - 06 Μαρ 2026

Ισραήλ: 50 μαχητικά «διέλυσαν» το καταφύγιο του Χαμενεΐ, χρησιμοποιούνταν από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «διέλυσε» το στρατιωτικό καταφύγιο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, το οποίο, όπως είπε, εκτεινόταν υπογείως στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε πάνω από το έδαφος στην εναρκτήρια επίθεση του πολέμου το Σάββατο που στόχευσε το γραφείο του με 30 βόμβες. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το καταφύγιό του, που βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα, συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους μετά τον θάνατό του.

Περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη το έπληξαν την Παρασκευή, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός, αποκαλώντας το καταφύγιο «ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης της ιρανικής ηγεσίας». Ο στρατός δήλωσε ότι το καταφύγιο περιείχε πολλές εισόδους και αίθουσες συσκέψεων για ανώτερα μέλη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Ξεκίνησε η «επόμενη φάση»

Λίγη ώρα νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι μεταβαίνει από τη «φάση αιφνιδιαστικών επιθέσεων» στην «επόμενη φάση» της εκστρατείας του εναντίον του Ιράν. Λίγο αργότερα, εξαπέλυσε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων σε υποδομές του καθεστώτος στην Τεχεράνη και σφυροκόπησε τα νότια προάστια της Βηρυτού με αεροπορικές επιδρομές που, όπως είπε, στόχευαν υποδομές της Χεζμπολάχ.

Αρκετά έθνη στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν, δήλωσαν ότι έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι η ισχύς πυρός επί του Ιράν «πρόκειται να αυξηθεί δραματικά» και ότι η Αμερική δεν έχει έλλειψη επιθετικών ή αμυντικών όπλων.

Στο μεταξύ, η Κούβα εξέφρασε την εκφρασμένη υποστήριξή της στο Ιράν, αφού ο Πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η Αβάνα θα ήταν το επόμενο επίκεντρο της κυβέρνησής του.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 14:28
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