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Νέα δικαστική σύγκρουση για τους δασμούς Τραμπ – 24 πολιτείες ζητούν ακύρωση και επιστροφές
Ειδήσεις
17:35 - 06 Μαρ 2026

Νέα δικαστική σύγκρουση για τους δασμούς Τραμπ – 24 πολιτείες ζητούν ακύρωση και επιστροφές

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, μαζί με τους κορυφαίους εισαγγελείς από άλλες 23 πολιτείες, κατέθεσαν εκ νέου αγωγή για να μπλοκάρουν το παγκόσμιο καθεστώς δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μόλις λίγες ημέρες μετά από μια σημαντική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε την προηγούμενη προσπάθειά του.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη (5/3) ζητά να κριθούν παράνομοι οι νέοι δασμοί του Τραμπ και να διαταχθεί η επιστροφή χρημάτων προς τις πολιτείες, σύμφωνα με το CNBC.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των εκτεταμένων δασμών της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Ημέρα Απελευθέρωσης) που είχαν επιβληθεί πέρυσι, κρίνοντας ότι η χρήση του νόμου International Emergency Economic Powers Act για την επιβολή δασμών ήταν ακατάλληλη.

Ωστόσο, ο πρόεδρος επιχείρησε να διατηρήσει ζωντανή την βασική του οικονομική πολιτική, ανακοινώνοντας αμέσως ένα νέο κύμα δασμών, αυτή τη φορά με βάση το Άρθρο 122 του Trade Act of 1974. Το παγκόσμιο ποσοστό δασμών βρίσκεται σήμερα στο 10%, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να το αυξήσει στο 15%.

«Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη του προσπάθεια να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς, ο πρόεδρος προκαλεί νέα οικονομική αναταραχή και περιμένει από τους Αμερικανούς να πληρώσουν τον λογαριασμό», δήλωσε η Τζέιμς σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στο CNBC.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αγνοεί τον νόμο και το Σύνταγμα για να αυξήσει ουσιαστικά τους φόρους στους καταναλωτές και στις μικρές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Η κίνηση του συνασπισμού των γενικών εισαγγελέων των πολιτειών — οι περισσότεροι από τους οποίους συμμετείχαν και στην επιτυχημένη προσπάθεια να μπλοκαριστούν οι αρχικοί δασμοί του Τραμπ — προσθέτει νέα αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από την εμπορική πολιτική του προέδρου.

Την Τετάρτη, ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάσισε ότι οι εταιρείες που είχαν πληρώσει δασμούς οι οποίοι ακυρώθηκαν τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιούνται επιστροφές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την εξουσία που του έχει δώσει το Κογκρέσο για να αντιμετωπίσει θεμελιώδη προβλήματα στις διεθνείς πληρωμές και τα μεγάλα και σοβαρά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Kush Desai. «Η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί σθεναρά τις ενέργειες του προέδρου στο δικαστήριο».

Κακή χρήση του νόμου

Στην αγωγή τους, η Τζέιμς και οι υπόλοιποι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ κάνει κατάχρηση του Άρθρου 122 του νόμου του 1974 για το εμπόριο. Όπως υποστηρίζουν, η διάταξη αυτή σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες νομισματικές ανισορροπίες που θα μπορούσαν να προκύψουν όταν οι ΗΠΑ λειτουργούσαν υπό το σύστημα του χρυσού κανόνα και όχι για να αντιμετωπίζει εμπορικά ελλείμματα.

Οι γενικοί εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι οι δασμοί παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αναθέτει στο Κογκρέσο την εξουσία επιβολής δασμών, καθώς και ότι τα μέτρα του Τραμπ παραβιάζουν την απαίτηση του νόμου του 1974 να εφαρμόζονται οι δασμοί με συνέπεια μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με την Τζέιμς, η νέα αυτή κίνηση αποτελεί «μια ξεκάθαρη προσπάθεια να παρακαμφθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA».

Πέρυσι, η Τζέιμς και 11 ακόμη πολιτείες είχαν καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να σταματήσουν τον αρχικό γύρο δασμών. Η υπόθεση αυτή τελικά συνενώθηκε με αγωγές μικρών επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τους δασμούς, στην υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα νομικά πλήγματα για τον Τραμπ στη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Ο Τραμπ και η Τζέιμς έχουν και προσωπικές νομικές αντιπαραθέσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του είχε απαγγείλει κατηγορίες εναντίον της Τζέιμς τον Οκτώβριο για δύο αδικήματα: τραπεζική απάτη και ψευδείς δηλώσεις προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ωστόσο, η Τζέιμς δεν αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες, καθώς ένας δικαστής απέρριψε το κατηγορητήριο και δύο σώματα ενόρκων (grand juries) αρνήθηκαν ξεχωριστά να επαναφέρουν την υπόθεση.

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