Τράπεζες: Έτος ρεκόρ το 2025 με ισχυρά κέρδη, δάνεια και αυξημένα μερίσματα

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με τις μεγάλες τράπεζες να καταγράφουν ισχυρά αποτελέσματα, σημαντική πιστωτική επέκταση και ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα παρουσίασαν καθαρά κέρδη που υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσαν αυξημένα μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς μετοχών, στέλνοντας σαφή σήματα εμπιστοσύνης προς τους μετόχους και την αγορά.

Πειραιώς: Κερδοφορία €1,07 δισ. και μέρισμα €0,40

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €1,07 δισ. για το 2025, με κέρδη ανά μετοχή €0,82 μετά την αφαίρεση του κουπονιού των ομολόγων Additional Tier1, υπερβαίνοντας τον στόχο των €0,80. Το Δ’ τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €250 εκατ., ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν 27% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €14,5 δισ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση της τράπεζας έφτασε τα €3,9 δισ., με ιδιαίτερη άνοδο στα στεγαστικά δάνεια (€100 εκατ.) και συνολικές εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους €13,3 δισ., η υψηλότερη ιστορικά για την Πειραιώς. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν στα €66,1 δισ., ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παρέμεινε υγιής στο 65%.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των μετόχων, η τράπεζα ανακοίνωσε μέρισμα €0,40 ανά μετοχή, ενώ το 4ο τρίμηνο υλοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή €0,08 ανά μετοχή μέσω επαναγοράς μετοχών. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, ενισχύοντας την κεφαλαιακή ευελιξία της τράπεζας μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι η Πειραιώς εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, με ισχυρά θεμέλια σε τεχνολογία και βιώσιμη τραπεζική, ενώ η neobank Snappi προσελκύει ήδη 60.000 πελάτες μέσα σε τρεις μήνες λειτουργίας.

Eurobank: Ισχυρά προσαρμοσμένα κέρδη και αυξημένα μερίσματα

Η Eurobank σημείωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,412 δισ. για το 2025, με κέρδη ανά μετοχή €0,37 και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., οι χορηγήσεις κατά €5,3 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση ενισχύθηκαν κατά €2,3 δισ.

Η τράπεζα διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με δείκτη CET1 στο 15,6% και συνολικό δείκτη κεφαλαίων 20%. Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πλάνου 2026-2028, η Eurobank στοχεύει σε αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 17% και σωρευτική αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10% ετησίως, ενώ η σωρευτική διανομή κερδών προβλέπεται αυξημένη κατά περίπου 50%.

Ο CEO, Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι οι στρατηγικές κινήσεις της τράπεζας, όπως η απόκτηση της Eurolife και η ενίσχυση της παρουσίας στην Κύπρο, ενισχύουν τη διαφοροποίηση εσόδων και τη γεωγραφική εξάπλωση.

Alpha Bank: Άλμα 44% στα κέρδη και μέρισμα €519 εκατ.

Η Alpha Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη €943,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με το 2024, με κέρδη ανά μετοχή €0,36 και RoTE 13,8%. Η τράπεζα ανακοίνωσε μέρισμα και επαναγορά μετοχών συνολικού ύψους €519 εκατ., ποσοστό 55% των καθαρών κερδών, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αρχική πρόβλεψη για €425 εκατ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα €3,5 δισ., ενώ το Δ’ τρίμηνο η τράπεζα πραγματοποίησε ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων €4,2 δισ., ενισχύοντας ιδιαίτερα την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη στεγαστική πίστη. Η κεφαλαιακή βάση παραμένει ισχυρή, με δείκτη FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης τόνισε ότι για το 2025, η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου επιτρέπει στην τράπεζα να αυξήσει τις διανομές προς τους μετόχους στο 55% των καθαρών κερδών μετά φόρων, δηλαδή €519 εκατ., μέσω ισόποσης κατανομής σε μερίσματα και επαναγορά μετοχών, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική καθοδήγηση των €425 εκατ. και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για διατηρήσιμες και αυξανόμενες αποδόσεις

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη €1,3 δισ. και διανομή 60%

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη €1,3 δισ., με RoTE 15,5%. Η τράπεζα διένειμε το 60% των κερδών, υπερβαίνοντας τους στόχους, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν κατά €3,5 δισ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2 δισ., ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών λιανικής κατέγραψαν άνοδο 35%, φτάνοντας τα €9,3 δισ.

Ο CEO, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε τη σημασία της πιστωτικής επέκτασης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι τράπεζες έχουν πλέον ισχυρότατο ισολογισμό και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (CET1 18,8%), παρέχοντας στρατηγική ευελιξία για το 2026.

Προοπτικές για το 2026

Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 με ισχυρά θεμέλια, υψηλή ρευστότητα και αυξημένα μερίσματα προς τους μετόχους. Η προοπτική πιστωτικής επέκτασης και ανάπτυξης των εσόδων από προμήθειες αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω την κερδοφορία, ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογία, ψηφιακές πλατφόρμες και ESG πρωτοβουλίες δημιουργούν νέα εργαλεία ανταγωνιστικότητας.

Η αύξηση των δανείων, η ενίσχυση των καταθέσεων και η διαφοροποίηση των εσόδων – ειδικά μέσω ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και private banking – καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες πιο ανθεκτικές, ευέλικτες και προσανατολισμένες στη δημιουργία αξίας για μετόχους, πελάτες και οικονομία.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με ισχυρή κερδοφορία, αυξημένη κεφαλαιακή βάση και θετική πιστωτική δυναμική, εισάγοντας το 2026 με αυτοπεποίθηση και στρατηγική ευελιξία σε ένα περιβάλλον σταθερών επιτοκίων και αναπτυξιακών ευκαιριών.