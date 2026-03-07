ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηλεκτροκίνηση στους εταιρικούς στόλους: Εξοικονόμηση έως €246 δισ. για την Ευρώπη έως το 2030
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:00 - 07 Μαρ 2026

Ηλεκτροκίνηση στους εταιρικούς στόλους: Εξοικονόμηση έως €246 δισ. για την Ευρώπη έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030 θα μπορούσε να αποφέρει ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων σύμφωνα με μία νέα μελέτη από την Eurelectric και την EY. Σε συνδυασμό με τα ευρύτερα οφέλη για το ενεργειακό σύστημα, οι εταιρικοί στόλοι αποτελούν βασικό μοχλό για την αποανθρακοποίηση των μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τα φιλόδοξα σχέδιά της και να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία. Η Eurelectricζητά φιλόδοξουςδεσμευτικούς εθνικούς στόχους αγορών για οχήματα μηδενικών εκπομπών, στοχευμένα εθνικά φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) με δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (bidirectionalcharging).

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν 20–50% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε εταιρικά επιβατικά, βαν και φορτηγά. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα (OpEx) αντιστοιχούν περίπου στο 60–75% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για τα φορτηγά, στο 25–40% για τα επιβατικά και στο 45–65% για τα βαν, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος.

«Στην ΕΕ, 6 στα 10 νέα οχήματα πωλούνται σε κατόχους εταιρικών στόλων, επομένως η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους και μείωσης εκπομπών είναι τεράστια. Μια σωστά σχεδιασμένη πρωτοβουλία για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για BEV προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας» δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τους ιδιοκτήτες εταιρικών στόλων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ διαθέτουν ήδη ισχυρότερη θέση στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τους μη ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ σαφείς στόχοι αγορών BEV θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για τουλάχιστον 2 εκατ. επιπλέον BEV έως το 2030. Οι μακροπρόθεσμες εταιρικές συμβάσεις φόρτισης θα προσφέρουν επίσης ασφαλείς και προβλέψιμες ροές εσόδων για τους παρόχους υποδομών φόρτισης (CPOs). Παράλληλα, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μέσω έξυπνης φόρτισης ή/και υπηρεσιών vehicle-to-grid (V2G).

«Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων προσφέρει ήδη σαφή πλεονεκτήματα λειτουργικού κόστους, όμως διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Η αντιμετώπιση του αρχικού κόστους, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας, των κατακερματισμένων πολιτικών και των περιορισμών δικτύου μέσω προβλέψιμων κανόνων θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη» δήλωσε ο Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader της EY.

Τα BEV συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική: το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 30% στην Ευρώπη και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην ΕΕ. Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται να διαπραγματευθεί νέα νομοθεσία για τα εταιρικά οχήματα, είναι κρίσιμη η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης και αποφασιστικής δράσης. Η Eurelectric διατυπώνει πέντε συστάσεις για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ηλεκτροκίνησης εταιρικών στόλων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας: Η ακτοπλοΐα είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση – Τα μηνύματα για τα τιμές εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ακτοπλοΐα είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση – Τα μηνύματα για τα τιμές εισιτηρίων

DBRS: Σταθερή στο BBB η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας – «Aγκάθια» το χρέος και το έλλειμμα
Οικονομία

DBRS: Σταθερή στο BBB η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας – «Aγκάθια» το χρέος και το έλλειμμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η συνταγή της Eurelectric για τη βιομηχανία: Δίκτυα, PPAs και κοινές επενδύσεις

Ελληνικός Χρυσός: Εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΜΕΤΑΛΛΑ

Ελληνικός Χρυσός: Εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

ZAP Taxi Club: Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και νέα σχέδια για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης
Επιχειρήσεις

ZAP Taxi Club: Επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και νέα σχέδια για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:51

ΗΠΑ-Ιράν: Το προσχέδιο σύμφωνα με την Τεχεράνη – Πότε «ακούγεται» πως θα πέσουν οι υπογραφές

Πολιτική
12/06/2026 - 14:49

Λιακούλη: Θα θωρακίσουμε το Σύνταγμα του μέλλοντός μας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:45

Έναρξη δεύτερου κύκλου αξιολόγησης υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:38

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Υγεία
12/06/2026 - 14:18

«Προλαμβάνω»: Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Ειδήσεις
12/06/2026 - 13:59

Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ