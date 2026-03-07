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Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Ειδήσεις
12:28 - 07 Μαρ 2026

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. 

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένεια της ηθοποιού Ελένη Γερασιμίδου και του Αντώνης Ξένος, με τους οποίους τον συνέδεε στενή φιλία. Σε συγκινητική ανάρτηση από το Από Κοινού Θέατρο, τον αποχαιρέτησαν ως έναν σπουδαίο και πολυτάλαντο καλλιτέχνη που άφησε έντονο αποτύπωμα με την υποκριτική του, τη φωνή του και την καλλιτεχνική του παρουσία. Παράλληλα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, στην κόρη του και στους οικείους του.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε γνωστές παραστάσεις, ανάμεσά τους «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ».

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως η Λούφα και Παραλλαγή, το «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και το Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στον κινηματογράφο.

Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε το 1972 στη σειρά Η γειτονιά μας. Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε αρκετές γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως Το μινόρε της αυγής, «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και Το κόκκινο δωμάτιο, χτίζοντας μια πολυετή και αξιόλογη καριέρα στον χώρο της υποκριτικής.

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