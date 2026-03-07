Μέση Ανατολή: Αναμένοντας την επόμενη κίνηση Τραμπ – Κρίση ηγεσίας στο Ιράν και πολλαπλά μέτωπα έντασης

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνουν την πίεση προς το Ιράν και τη διεθνή κοινότητα να αναμένει το επόμενο βήμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι τελευταίες εξελίξεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, με στρατιωτικές επιχειρήσεις, απειλές για νέες επιθέσεις, ενεργειακούς κινδύνους και ανθρωπιστικές πιέσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Πεζεσκιάν ζητά συγνώμη αλλά οι επιθέσιες συνεχίζονται

Στο εσωτερικό του Ιράν επικρατεί έντονη αβεβαιότητα μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που αφήνει προσωρινά «ακέφαλο» το θεοκρατικό καθεστώς. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη από τις χώρες του Περσικού Κόλπου για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη σχετική ομιλία του, κράτη της περιοχής ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ ανέφεραν ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο παρά τη συγγνώμη που είχε προηγηθεί, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία λειτουργεί με ενιαία γραμμή. Είναι αμφίβολο αν ο Πεζεσκιάν θα καταφέρει να κοντράρει ή να θέσει υπό έλεγχο τους εσωτερικούς ανταγωνιστές του, καθώς μέχρι στιγμής ο λόγος του δεν φαίνεται να έχει μεγάλη ισχύ, από τη στιγμή που μετά την απολογία του ακολούθησαν νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε μάλιστα ότι τα πλήγματα εναντίον χωρών που στηρίζουν τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν. Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχουν σοβαρές τριβές στο εσωτερικό του συστήματος εξουσίας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έλλειψη συντονισμού μεταξύ του τακτικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να αναδειχθεί ο νέος ηγέτης του θεοκρατικού καθεστώτος.

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Στο μεταξύ, οι επιθέσεις συνεχίζονται στην περιοχή. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πύραυλο που κατευθυνόταν προς την επικράτειά του, ενώ είχε προηγηθεί επίθεση με δέκα ιρανικά drones. Στη χώρα βρίσκεται η μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση αλ-Ουντέιντ, η σημαντικότερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί το πιο έντονο κύμα επιθέσεων, έχοντας αναχαιτίσει περίπου 200 πυραύλους, περισσότερα από 1.100 drones και αρκετούς πυραύλους κρουζ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναχαιτίστηκαν 119 από τα 121 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν εναντίον τους.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μονάδες του ιρανικού ναυτικού επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Άμπου Ντάμπι και στο Κουβέιτ. Η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά υποστήριξε ότι στόχος ήταν αμερικανική βάση στα Εμιράτα, όπου επλήγησαν, όπως ισχυρίζεται, κέντρο επικοινωνιών και συστήματα ραντάρ. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η Αραβική Ένωση συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών για να εξετάσει τις εξελίξεις και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Τραμπ προανήγγειλε νέο χτύπημα

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις εξελίσσονται υπέρ των ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «τα πράγματα πάνε καλά στο Ιράν» και ότι μέσα σε τρεις ημέρες έχουν βυθιστεί 42 πλοία και έχουν καταστραφεί πολλά αεροσκάφη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «παραδοθεί» στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται σφοδρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Η υπόσχεση αυτή έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ», έγραψε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν είναι πλέον «ο νταής της Μέσης Ανατολής», αλλά «ο ηττημένος της περιοχής». Παράλληλα προανήγγειλε ακόμη ισχυρότερα πλήγματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν περιοχές και ομάδες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τεθεί στο στόχαστρο.

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Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ είχε εκλεγεί με την υπόσχεση ότι θα σταματήσει τους πολέμους που απέδιδε στην πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ωστόσο πλέον οι ΗΠΑ φαίνεται να εμπλέκονται σε νέα πολεμική σύγκρουση. Αναλυτές εκτιμούν ότι η χρονική στιγμή της πίεσης προς την Τεχεράνη δεν είναι τυχαία, καθώς το ιρανικό καθεστώς θεωρείται πιο αδύναμο και απομονωμένο από ποτέ. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί από το Ισραήλ και ότι οι ΗΠΑ ακολούθησαν ώστε να περιοριστούν οι ζημιές.

Το ρίσκο της χερσαίας εισβολής και η αφωνία Ρωσίας-Κίνας

Παράλληλα, το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Ιράν θεωρείται εξαιρετικά ριψοκίνδυνο από πολλούς αναλυτές. Τα παραδείγματα του Ιράκ και του Αφγανιστάν παραμένουν νωπά όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τέτοιων επιχειρήσεων. Το Ιράν αποτελεί ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση, καθώς πρόκειται για πολυεθνική χώρα με πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με το NBC, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, ωστόσο αρκετοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία για μια τέτοια επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφές σχέδιο για το μέλλον της χώρας, της οποίας οι πολίτες έχουν υποστεί επί δεκαετίες τις συνέπειες του θεοκρατικού καθεστώτος. Αν και αρχικά ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για αλλαγή καθεστώτος, πλέον φαίνεται να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο επιβολής «δημοκρατικών λύσεων».

Χαρακτηριστική είναι επίσης η στάση της Ρωσίας και της Κίνας, που μέχρι στιγμής τηρούν χαμηλούς τόνους. Η Μόσχα φαίνεται να έχει χάσει μεγάλο μέρος της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, έχοντας καταναλώσει σημαντικό γεωπολιτικό κεφάλαιο στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ το Πεκίνο διατηρεί στάση αναμονής.

De facto μπλοκαρισμένα τα Στενά του Ορμούζ – Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα δεξαμενόπλοια που θα επιχειρήσουν να περάσουν από την περιοχή θα συνοδεύονται από ειδική δύναμη ασφάλειας των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη αντέδρασε προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στην περιοχή μπορεί να βυθιστεί. Η ναυσιπλοΐα έχει ουσιαστικά παγώσει, ενώ η εταιρεία ασφάλειας EOS Risk Group ανέβασε το επίπεδο απειλής στο ανώτατο επίπεδο, 5 στα 5, προειδοποιώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναβάλουν κάθε διέλευση.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν χάσει τη ζωή τους στα Στενά του Ορμούζ περισσότεροι ναυτικοί από όσους σκοτώθηκαν συνολικά στις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων την περίοδο 2023–2025. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 13 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή δίοδο. Εάν δεν παρουσιαστούν σύντομα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το αμερικανικό σχέδιο συνοδείας πλοίων, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ενεργειακή κρίση, με τις τιμές του πετρελαίου να απειλούν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

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Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο – Μετατοπίστηκαν περίπου 500.000 άνθρωποι

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν. Στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης πραγματοποιήθηκε μεγάλη επίθεση, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι κατέστρεψε 16 μεταφορικά αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων προς τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, δραματική είναι η κατάσταση στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός συγκρούεται με τη Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση αν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν περιορίσει τη δράση της οργάνωσης, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει εδαφικές απαιτήσεις. Για τα νότια προάστια της Βηρυτού έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις εκκένωσης, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μετακινείται. Πολλοί όμως δεν μπορούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τη στήριξη των εκτοπισμένων και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές. Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν ήδη μετακινηθεί, ενώ τα περισσότερα καταφύγια είναι πλήρη. Το ενδεχόμενο ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό, με ορισμένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορούσε να προωθηθεί έως και 40 χιλιόμετρα εντός της λιβανέζικης επικράτειας.

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