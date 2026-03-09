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Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Ειδήσεις
11:48 - 09 Μαρ 2026

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει τη στάση της απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της προς τους πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει τη διεθνή πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται σήμερα και όχι μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος. Αναφερόμενη ειδικότερα στο Ιράν, σημείωσε ότι ο ιρανικός λαός αξίζει ελευθερία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον του, ακόμη κι αν η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση συνοδεύεται από κινδύνους και αστάθεια.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, οι επιπτώσεις της οποίας μπορεί να εξαπλωθούν πέρα από τα αρχικά μέτωπα. Όπως ανέφερε, η διάχυση της κρίσης αποτελεί πλέον πραγματικό ενδεχόμενο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή που θα καθοδηγεί τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές περιβάλλον. Όπως δήλωσε, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί μόνο ως θεματοφύλακας της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.

Αν και η Ένωση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες – το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους συμμάχους της – η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό για την προστασία των συμφερόντων της, καθώς οι σύγχρονες απειλές είναι πολύ πιο σύνθετες.

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλλει την ισχύ της με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, καθώς η σημερινή διεθνής πραγματικότητα δεν επιτρέπει την πλήρη εξάρτηση από τα υφιστάμενα διεθνή συστήματα ασφάλειας.

Στην ομιλία της έθεσε και ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, διερωτώμενη κατά πόσο οι υπάρχουσες δομές και διαδικασίες ενισχύουν ή περιορίζουν την αξιοπιστία της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Όπως τόνισε, οι θεσμοί, τα δόγματα και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχεδιάστηκαν σε έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί αν έχουν προσαρμοστεί επαρκώς στις σημερινές, ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναρωτήθηκε κατά πόσο το σύστημα που οικοδομήθηκε με στόχο τη συναίνεση και τον συμβιβασμό εξακολουθεί να ενισχύει ή τελικά να περιορίζει την αξιοπιστία της Ευρώπης ως γεωπολιτικού παράγοντα.

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