Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ένταση στο δικαστήριο

Η δίκη του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/3) μέσα σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, σε μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του βασικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένες κατηγορίες διαφθοράς που σχετίζονται με τον δήμο Κωνσταντινούπολης και περιλαμβάνει περισσότερους από 400 κατηγορούμενους.

Από την έναρξη της διαδικασίας επικράτησε ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου στις φυλακές Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Ιμάμογλου ζήτησε να πάρει τον λόγο, καλώντας τον δικαστή να «σεβαστεί το δικαίωμα των ανθρώπων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους», ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε. Η απόφαση του δικαστή να εξετάσει πρώτα άλλους κατηγορουμένους προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Η παρουσία του στο δικαστήριο προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από υποστηρικτές και παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον χειροκρότησαν και σφύριξαν κατά την είσοδό του στην αίθουσα. Όταν ο δικαστής χαρακτήρισε τη στάση αυτή ασέβεια προς το δικαστήριο, οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η εκκένωση της δημόσιας εξέδρας και να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία.

Σε διαδικαστικό επίπεδο, η πρώτη ημέρα της δίκης αφιερώθηκε κυρίως στην ανάγνωση των κατηγορητηρίων και στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, καθώς η υπόθεση αφορά εκατοντάδες πρόσωπα που συνδέονται με τον μηχανισμό του δήμου. Οι δικαστές παρουσίασαν το βασικό πλαίσιο των κατηγοριών, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ενστάσεις για τη σειρά εξέτασης των κατηγορουμένων και για ζητήματα διαδικασίας. Η εξέταση των ουσιαστικών στοιχείων της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται ότι ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το οικονομικό όφελος, μέσω χειραγώγησης δημοσίων διαγωνισμών και δωροδοκίας. Ο ίδιος και το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα (CHP), απορρίπτουν τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες. Οι πιθανές ποινές που αντιμετωπίζει φτάνουν αθροιστικά σε εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης.

Η δίκη διεξάγεται ενώ ο Ιμάμογλου βρίσκεται ήδη σχεδόν έναν χρόνο σε προσωρινή κράτηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος δικαστικών ενεργειών κατά στελεχών της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος έχει επιλεγεί ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP, όμως οι πολιτικές του φιλοδοξίες έχουν ήδη δεχθεί πλήγμα, καθώς δικαστήριο απέρριψε τον Ιανουάριο προσφυγή του σχετικά με την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου — απαραίτητης προϋπόθεσης για προεδρική υποψηφιότητα.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς παρατηρητές εκφράζουν ανησυχία για πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στην Τουρκία, κάτι που η κυβέρνηση απορρίπτει, επιμένοντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογών.