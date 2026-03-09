ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ένταση στο δικαστήριο
Ειδήσεις
20:25 - 09 Μαρ 2026

Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ένταση στο δικαστήριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Η δίκη του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/3) μέσα σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, σε μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του βασικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένες κατηγορίες διαφθοράς που σχετίζονται με τον δήμο Κωνσταντινούπολης και περιλαμβάνει περισσότερους από 400 κατηγορούμενους.

Από την έναρξη της διαδικασίας επικράτησε ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου στις φυλακές Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Ιμάμογλου ζήτησε να πάρει τον λόγο, καλώντας τον δικαστή να «σεβαστεί το δικαίωμα των ανθρώπων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους», ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε. Η απόφαση του δικαστή να εξετάσει πρώτα άλλους κατηγορουμένους προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Η παρουσία του στο δικαστήριο προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από υποστηρικτές και παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον χειροκρότησαν και σφύριξαν κατά την είσοδό του στην αίθουσα. Όταν ο δικαστής χαρακτήρισε τη στάση αυτή ασέβεια προς το δικαστήριο, οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η εκκένωση της δημόσιας εξέδρας και να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία.

Σε διαδικαστικό επίπεδο, η πρώτη ημέρα της δίκης αφιερώθηκε κυρίως στην ανάγνωση των κατηγορητηρίων και στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, καθώς η υπόθεση αφορά εκατοντάδες πρόσωπα που συνδέονται με τον μηχανισμό του δήμου. Οι δικαστές παρουσίασαν το βασικό πλαίσιο των κατηγοριών, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ενστάσεις για τη σειρά εξέτασης των κατηγορουμένων και για ζητήματα διαδικασίας. Η εξέταση των ουσιαστικών στοιχείων της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται ότι ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το οικονομικό όφελος, μέσω χειραγώγησης δημοσίων διαγωνισμών και δωροδοκίας. Ο ίδιος και το κόμμα του, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα (CHP), απορρίπτουν τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες. Οι πιθανές ποινές που αντιμετωπίζει φτάνουν αθροιστικά σε εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης.

Η δίκη διεξάγεται ενώ ο Ιμάμογλου βρίσκεται ήδη σχεδόν έναν χρόνο σε προσωρινή κράτηση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος δικαστικών ενεργειών κατά στελεχών της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος έχει επιλεγεί ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP, όμως οι πολιτικές του φιλοδοξίες έχουν ήδη δεχθεί πλήγμα, καθώς δικαστήριο απέρριψε τον Ιανουάριο προσφυγή του σχετικά με την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου — απαραίτητης προϋπόθεσης για προεδρική υποψηφιότητα.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς παρατηρητές εκφράζουν ανησυχία για πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στην Τουρκία, κάτι που η κυβέρνηση απορρίπτει, επιμένοντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσκόπηση ALCO: Οι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους «πειραματισμούς» εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Οι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους «πειραματισμούς» εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας

Σε τροχιά εκτόξευσης το πετρέλαιο: Σενάρια για $135 ελέω της κρίσης στο Ιράν
Εμπορεύματα

Σε τροχιά εκτόξευσης το πετρέλαιο: Σενάρια για $135 ελέω της κρίσης στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;
Πολιτική

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο
Πολιτική

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ