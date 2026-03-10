Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν για το Ιράν - «Δύσκολο να τα βρούν» για την Ουκρανία

Συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τη Δευτέρα (9/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Ιράν να βρίσκεται ασφαλώς στην ατζέντα. Παράλληλα, όμως, ανέλυσαν και τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως βλέπει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι συζήτησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία και διαπίστωσε πως υπάρχει μεγάλο μίσος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έκανε λόγο για «ατελείωτη σύγκρουση», αλλά πρόσθεσε πως δεν θα εγκαταλείψει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε πρόθυμος να συμβάλει θετικά στις εξελίξεις. «Θέλει να βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι η συνομιλία τους ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί να έχει «εποικοδομητικό ρόλο».

Πρόσθεσε βέβαια πως του είπε ότι αν θέλει να βοηθήσει, καλύτερα να βρει λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με τους Ρώσους, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν και μίλησαν τόσο για τον πόλεμο και την κατάσταση στο Ιράν, όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, εξέφρασε στον Ρώσο ομόλογό του, την επιθυμία να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το συντομότερο δυνατό.

Όπως ανέφερε η Μόσχα, οι δυνάμεις της στην Ουκρανία προωθούνται γρήγορα «και αυτό θα έπρεπε να πείσει το Κίεβο, να συμφωνήσει».

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέθεσε μία σειρά προτάσεων προκειμένου να τελειώσει γρήγορα η πολεμική σύρραξη στο Ιράν.