Στο «σφυρί» τρία στρατηγικά κοιτάσματα τιτανίου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας προχωρά στη δημοπράτηση τριών σημαντικών κοιτασμάτων τιτανίου, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από τον επιχειρηματία Ντμίτρο Φιρτάς, ο οποίος έχει τεθεί υπό κυρώσεις από το Κίεβο.

Την ανακοίνωση έκανε η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επαναφέρει υπό κρατικό έλεγχο στρατηγικούς φυσικούς πόρους.

Σύμφωνα με την ίδια, τα δικαιώματα εξόρυξης αφαιρέθηκαν από τον Φιρτάς για το κοίτασμα Μαλισέφσκε στην περιοχή της Ντνιεπροπετρόφσκ, καθώς και για τα κοιτάσματα Βάλκι-Χατσκίφσκε και Μεζίριτσνε στην περιοχή της Ζιτόμιρ.

Τα συγκεκριμένα κοιτάσματα συγκαταλέγονται στα σημαντικά αποθέματα τιτανίου της χώρας, ενός μετάλλου που θεωρείται κρίσιμο για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, όπως η αεροδιαστημική και η αμυντική βιομηχανία.

Η ουκρανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε διεθνείς διαγωνισμούς για την εκμετάλλευσή τους, επιδιώκοντας να προσελκύσει νέες επενδύσεις και να ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαχείριση των ορυκτών πόρων της χώρας.