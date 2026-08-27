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Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ
Πολιτική
15:10 - 27 Αυγ 2026

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σήμερα (27/8) έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς:

«Οι πολίτες πληρώνουν ήδη ακριβά το κρέας. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για την τελευταία διετία, οι τιμές του κρέατος αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 17,83%, έναντι 10,71% στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα, η αγορά προειδοποιεί για ελλείψεις και νέες ανατιμήσεις.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί ως θεατής, χωρίς ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας και αποτελεσματικούς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών. Στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μετατρέψει την ακρίβεια σε μόνιμη καθημερινότητα για την ελληνική οικογένεια

Ως πότε οι καταναλωτές θα παραμένουν απροστάτευτοι;», καταλήγει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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