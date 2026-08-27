Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Student Plan, ένα πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της φοιτητικής κατοικίας και της νέας καθημερινότητας που ξεκινά μαζί με τη φοιτητική ζωή.

Το πρώτο φοιτητικό σπίτι δεν είναι απλώς μια νέα διεύθυνση. Είναι η αρχή μιας νέας ζωής, γεμάτης «πρώτες φορές»: το πρώτο σπίτι μακριά από την οικογένεια, το πρώτο προσωπικό budget, οι πρώτες αποφάσεις και τα πρώτα βήματα προς την ανεξαρτησία. Για τους φοιτητές, αλλά και για τις οικογένειές τους, η νέα αυτή περίοδος συνοδεύεται από πολλές νέες ανάγκες και υποχρεώσεις, με την οργάνωση των καθημερινών εξόδων να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα, η Protergia δημιούργησε το Student Plan, ένα πρόγραμμα που επιδιώκει να κάνει το ενεργειακό κόστος πιο απλό, κατανοητό και εύκολο στον προγραμματισμό. Με 19,90€ τον μήνα, το πρόγραμμα καλύπτει το πάγιο και τη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115 kWh κάθε μήνα, που αποτελούν μια τυπική κατανάλωση ενός φοιτητικού σπιτιού.

Περισσότερα από ένα πρόγραμμα ενέργειας

Η φοιτητική ζωή, όμως, δεν περιορίζεται στο σπίτι. Είναι μια περίοδος νέων γνωριμιών, εμπειριών, μετακινήσεων και ταξιδιών. Γι' αυτό και οι πελάτες του Protergia Student Plan, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Protergia με τη SKY express, απολαμβάνουν 25% έκπτωση σε αεροπορικά εισιτήρια, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Παράλληλα, όλοι οι πελάτες Protergia, αποκτούν πρόσβαση στο Protergia Club, ένα πρόγραμμα προνομίων με προσφορές που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη καθημερινότητα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται 20% έκπτωση στην Domino's, δωρεάν daily pass στην COSMOTE TV, έως 20% έκπτωση στο BOX, 20% έκπτωση από τη Nespresso, καθώς και πολλές ακόμη προσφορές και εκπτώσεις από γνωστά brands.

Με το Protergia Student Plan, η ενέργεια γίνεται ένα ακόμη κομμάτι μιας νέας καθημερινότητας που χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες. Γιατί τα φοιτητικά χρόνια είναι για να τα ζεις, με λιγότερο άγχος για τα καθημερινά και περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση για το Protergia Student Plan μέσω του protergia.gr, σε ένα από τα καταστήματα της Protergia ή τηλεφωνικά στο 18311.

Η Protergia επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες της, με στόχο μια πιο απλή, ψηφιακή και προσβάσιμη εμπειρία ενέργειας για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί το Protergia Open, μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί την τεχνολογία για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας για άτομα με αναπηρία.