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Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
14:15 - 27 Αυγ 2026

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Συνομιλίες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο και να περιλαμβάνουν εκπροσώπους των ΗΠΑ, όπως δήλωσε την Πέμπτη (27/8) ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπουντάνοφ δήλωσε ότι η Ουκρανία επιδιώκει την επανεκκίνηση των συνομιλιών, με περαιτέρω εξελίξεις να αναμένονται πιθανότατα τον επόμενο μήνα.

Οι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο φέτος, καθώς η Ουκρανία αρνήθηκε τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση επιπλέον εδαφών, ενώ η Ουάσινγκτον στράφηκε ολοένα περισσότερο στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Ελπίζω πως ναι, και φυσικά και οι Αμερικανοί. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αυτούς», δήλωσε ο Μπουντάνοφ στο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Novyny Live, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ουκρανία βλέπει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για αμερικανική διαμεσολάβηση έως το τέλος του επόμενου καλοκαιριού και ότι έχει καταρτίσει, μαζί με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ένα μονοσέλιδο κείμενο προτάσεων, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο. Έκτοτε, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι εκπρόσωποι έχουν πραγματοποιήσει μόνο ξεχωριστές συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα.

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