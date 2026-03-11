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Σαρκασμός Ζαχάροβα για την ενεργειακή κρίση: «Οι Ευρωπαίοι θα βρομοκοπάνε»
Ειδήσεις
15:44 - 11 Μαρ 2026

Σαρκασμός Ζαχάροβα για την ενεργειακή κρίση: «Οι Ευρωπαίοι θα βρομοκοπάνε»

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε σαρκαστικά με ανάρτηση της στο Telegram, την αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι «μέχρι το 20ό πακέτο κυρώσεων οι Ευρωπαίοι θα βρομοκοπάνε».

Σε ανάρτησή της η Ζαχάροβα υποστήριξε ειρωνικά ότι οι Ευρωπαίοι «θα είναι σε καλή φόρμα» για το επόμενο πακέτο κυρώσεων, συνοδεύοντας το σχόλιο με emoji ασβού, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς ότι θα μυρίζουν.

Η ανάρτηση της Ζαχάροβα στο Telegram αναφέρει: «Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, που προκλήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και την ενεργειακή εξάρτηση των Βρυξελλών, αναγκάζει τους ευρωπαίους να επινοούν συνεχώς νέους τρόπους αντίδρασης στην πραγματικότητα. Η μεγάλη ολλανδική εταιρεία Energiebank, που προμηθεύει ενέργεια στον πληθυσμό, πρότεινε στους πολίτες να «μειώσουν τη διάρκεια χρήσης του ντους». Νομίζω ότι θα είναι σε καλή φόρμα για το εικοστό πακέτο κυρώσεων ?».

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