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Οι ΗΠΑ ξόδεψαν $4 δισ. το πρώτο διήμερο του πολέμου, σύμφωνα με εκτιμήσεις
Ειδήσεις
21:55 - 11 Μαρ 2026

Οι ΗΠΑ ξόδεψαν $4 δισ. το πρώτο διήμερο του πολέμου, σύμφωνα με εκτιμήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν πυρομαχικά αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στις πρώτες 72 ώρες των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του γερμανικού αμυντικού ομίλου Rheinmetall.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει περίπου 400 πυραύλους κρουζ και 800 πυραύλους αεράμυνας. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τετάρτη (11/3) κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας και βασίζονται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες καθώς και σε εσωτερικές αναλύσεις.

Εν τω μεταξύ, άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό κόστος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν τις δύο πρώτες ημέρες της σύγκρουσης ακόμη υψηλότερα, στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πρώτες επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην εξουδετέρωση των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας με τη χρήση προηγμένων όπλων μεγάλης εμβέλειας, με στόχο να καταστεί ο εναέριος χώρος ασφαλέστερος για τα μαχητικά αεροσκάφη και να μπορέσουν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν βομβαρδισμοί με φθηνότερα μέσα.

Σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε χιλιάδες πυραύλους κρουζ, drones τύπου Shahed-136 και εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους. Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν σημαντικές ποσότητες ακριβών αμυντικών συστημάτων, όπως οι αντιπυραυλικοί πύραυλοι Patriot PAC-3.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι όπως και άλλα όπλα μεγάλης εμβέλειας (π.χ. Tomahawk) δεν παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων που καταναλώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες ενδέχεται να απαιτήσει αρκετά χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Rheinmetall υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να συμβάλει στην αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων, παρέχοντας βασικά εξαρτήματα, όπως στερεούς πυραυλοκινητήρες. Ορισμένα από τα συστήματα αεράμυνας της εταιρείας χρησιμοποιούνται ήδη στην περιοχή. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα συγκεκριμένα συστήματα θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για την προστασία κρίσιμων υποδομών με σχετικά χαμηλότερο κόστος.

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