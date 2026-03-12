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Τραμπ: Ευπρόσδεκτο το Ιράν στο Μουντιάλ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό για την ασφάλειά τους
Ειδήσεις
18:01 - 12 Μαρ 2026

Τραμπ: Ευπρόσδεκτο το Ιράν στο Μουντιάλ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό για την ασφάλειά τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη 13/3 ότι η εθνική ομάδα του Ιράν είναι «ευπρόσδεκτη» να συμμετάσχει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, ωστόσο τόνισε ότι δεν «θεωρεί σκόπιμο» να αγωνιστεί.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ εξήγησε ότι η απόφασή του σχετίζεται «με τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου. Η ομάδα του Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ θα παίξει με την Αίγυπτος στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας δήλωσε την Τρίτη ότι «δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα αγόρια μας δεν είναι ασφαλή».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στενός φίλος του Τραμπ, ανέφερε την Τετάρτη ότι είχε συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η ομάδα του Ιράν είναι «ευπρόσδεκτη» να συμμετάσχει στο τουρνουά.

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