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Μόσχα: Εκφράζει ικανοποίηση για την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
12:25 - 13 Μαρ 2026

Μόσχα: Εκφράζει ικανοποίηση για την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξέφρασε την ικανοποίησή της μετά την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή χωρίς τη ρωσική παραγωγή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές», έγραψε σήμερα στο Telegram ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο ίδιος σημείωσε ότι περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται ήδη σε πλοία για διαμετακόμιση, ποσότητα που ισοδυναμεί περίπου με την παγκόσμια κατανάλωση σε μία ημέρα.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε μέσω του X ότι οι χώρες θα μπορούν προσωρινά να αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά. Η προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις έχει οριστεί να διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου.

Με φόντο την επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση, ο Ντμίτριεφ τόνισε ότι περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στους φορείς ρωσικής ενέργειας φαίνεται ολοένα και πιο αναπόφευκτη, παρά την αντίσταση που εμφανίζουν ορισμένα τμήματα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

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