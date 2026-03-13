Ιράκ: Νεκρά τα έξι μέλη του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη

Νεκρά επιβεβαιώθηκαν ότι είναι και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker που συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε χθες (12/3) ενώ πετούσε σε φιλικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή». Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά.

Σημειώνεται ότι οι ταυτότητες των έξι στρατιωτικών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την πάροδο 24 ωρών από την ενημέρωση των οικογενειών τους.