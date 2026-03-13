ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράκ: Νεκρά τα έξι μέλη του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη
Ειδήσεις
16:57 - 13 Μαρ 2026

Ιράκ: Νεκρά τα έξι μέλη του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νεκρά επιβεβαιώθηκαν ότι είναι και τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker που συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε χθες (12/3) ενώ πετούσε σε φιλικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή». Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά.

Σημειώνεται ότι οι ταυτότητες των έξι στρατιωτικών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την πάροδο 24 ωρών από την ενημέρωση των οικογενειών τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): 5 δισ. ευρώ εξοικονόμηση από τη διασύνδεση Κρήτης - Αττικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): 5 δισ. ευρώ εξοικονόμηση από τη διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Διαμαντοπούλου: Η αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Η αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ

Λαμπερή συνάντηση celebrities στο Θέατρο Λαμπέτη – Μια μοναδική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn και των Αθηναϊκών Θεάτρων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαμπερή συνάντηση celebrities στο Θέατρο Λαμπέτη – Μια μοναδική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn και των Αθηναϊκών Θεάτρων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη
Ειδήσεις

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ
Ειδήσεις

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ