Ιράκ: Νεκρά τα έξι μέλη του αμερικανικού αεροσκάφους που συνετρίβη

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε χθες (12/3) ενώ πετούσε σε φιλικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή». Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά.
Σημειώνεται ότι οι ταυτότητες των έξι στρατιωτικών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την πάροδο 24 ωρών από την ενημέρωση των οικογενειών τους.
All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased
TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026