Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): 5 δισ. ευρώ εξοικονόμηση από τη διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Στον καθοριστικό ρόλο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού και την ενίσχυση της τουριστικής του ανάπτυξης αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection

Όπως επισήμανε, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί ένα από τα έργα που οδηγούν την Κρήτη σε μια νέα ενεργειακή εποχή. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, τονίζοντας ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία εκτιμάται πως θα εξοικονομηθούν περίπου 5 δισ. ευρώ από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο νησί.

Παράλληλα, η διασύνδεση ενισχύει σημαντικά και την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, καθώς περιορίζεται η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Όπως σημείωσε ο κ. Μανουσάκης, η σύνδεση του μεγαλύτερου νησιού της χώρας με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια, με θετικές συνέπειες τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την εθνική οικονομία.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ευχαρίστησε επίσης όλους τους φορείς και τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τα επόμενα ενεργειακά έργα που σχεδιάζονται στα νησιά των Δωδεκάνησα και του Βόρειο Αιγαίο, τα οποία, όπως τόνισε, έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για οικονομικούς όσο και για εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην έγκριση που έλαβε ο Διαχειριστής από την κυβέρνηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά, όπως είπε, θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των έργων στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και της δεύτερης ενεργειακής σύνδεσης της Ελλάδας με την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, οι νέες αυτές ενεργειακές υποδομές θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, επιτρέποντας στη χώρα να αξιοποιήσει τη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες.