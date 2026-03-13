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Διαμαντοπούλου: Η αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
16:42 - 13 Μαρ 2026

Διαμαντοπούλου: Η αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε σε τερματισμό της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς συγκεκριμένη πρόταση «κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα».

Η κα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στον σταθμό Flash 99.4, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Maximou gate», ενός μεγάλου ζητήματος, όπως είπε, που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως σημείωσε, την ώρα που εξελίσσεται μια τόσο σημαντική υπόθεση, το κόμμα καλείται να αναλυθεί σε εσωτερική συζήτηση με αφορμή τη διαγραφή βουλευτή, κάτι που, όπως τόνισε, είναι σοβαρό, αλλά παραμένει εσωκομματικό ζήτημα.

Επιπλέον, η κα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή αποτελεί «δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι, αν και ίσως είναι νωρίς, η κατάσταση «ενδέχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 19:30
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