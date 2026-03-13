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Λαμπερή συνάντηση celebrities στο Θέατρο Λαμπέτη – Μια μοναδική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn και των Αθηναϊκών Θεάτρων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:35 - 13 Μαρ 2026

Λαμπερή συνάντηση celebrities στο Θέατρο Λαμπέτη – Μια μοναδική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn και των Αθηναϊκών Θεάτρων

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ξεχωριστό φουαγιέ πάρτυ γεμάτο λαμπερές παρουσίες πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Λαμπέτη την Τετάρτη (11/3), με την υπογραφή των Αθηναϊκών Θεάτρων και της Allwyn.

Αφορμή στάθηκε η επιτυχημένη παράσταση «Η ληστεία της συμφοράς», μια απολαυστική κωμωδία, όπου… όλα πάνε στραβά.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος και Γιώργος Χρανιώτης, οι οποίοι μας ταξιδεύουν στην Αθήνα του 1958, όπου επικρατούν απρόβλεπτες καταστάσεις και ξεκαρδιστικά απρόοπτα.

Τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχουν σχεδιάσει οι πρωταγωνιστές. Όταν όμως μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, περίμεναν τους καλεσμένους στο φουαγιέ, το οποίο μετατράπηκε σε ένα λαμπερό πάρτυ για τον θίασο, τους καλεσμένους, αλλά και πολλούς celebrities από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

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Κατερίνα Γερονικολού

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Γιώργος Χρανιώτης και Γιώργος Κοψιδάς

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Δήμητρα Στογιάννη και Νικορέστης Χανιωτάκης

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Άννα Κουρή

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Δημήτρης Δάρρας και Δημήτρης Κουρούμπαλης

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Θάνος Μπίρκος

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Κωνσταντία Χριστοφορίδου και Σπύρος Μπιμπίλας

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Δημήτρης Φραγκιόγλου

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Βασίλης Παλαιολόγος

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Γιάννης Στεφόπουλος

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Παναγιώτης Γουρζουλίδης και Αρετή Πασχάλη

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