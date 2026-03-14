Επίθεση με πύραυλο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Πύραυλος έπληξε το ελικοδρόμιο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι ιρακινές αρχές. Από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί, ενώ η πρεσβεία –μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών παγκοσμίως– έχει στο παρελθόν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις αυτές αποδίδονται συχνά σε φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ.

Σύμφωνα με το Associated Press, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό η αμερικανική πρεσβεία είχε αναβαθμίσει το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας στο 4 για το Ιράκ. Στην ανακοίνωση προειδοποιούσε ότι το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται με αυτό έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών, εγκαταστάσεων και συμφερόντων και ότι υπάρχει πιθανότητα να επαναληφθούν.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη – χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιος τα πραγματοποίησε – τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών ιρακινής ένοπλης οργάνωσης που πρόσκειται στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ.