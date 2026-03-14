«Ξέφυγαν οι Έλληνες» υποστηρίζουν τα Τουρκικά ΜΜΕ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Η Άγκυρα εκφράζει εκνευρισμό για την πιθανή επέκταση των ελληνικών συστημάτων αεράμυνας Patriot σε νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα.

Η εφημερίδα Sozcu, σε άρθρο με τίτλο «Ξέφυγαν οι Έλληνες», αναφέρει ότι μετά την εγκατάσταση του συστήματος στην Κάρπαθο, η ελληνική πλευρά εξετάζει την τοποθέτηση Patriot και στη Σαμοθράκη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της Βουλγαρίας.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, η κίνηση θεωρείται από την Τουρκία πρόκληση, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, σε απόσταση μόλις 6 ναυτικών μιλίων από το Τσανάκαλε, περιλαμβάνεται στα νησιά που βάσει διεθνών συμφωνιών θα πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Το δημοσίευμα κάνει επίσης αναφορά στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του, στο πλαίσιο της διπλωματικής επικοινωνίας για τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.