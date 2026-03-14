Τραμπ: Ζητά πολεμικά πλοία από πολλές χώρες προκειμένου να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πολλές χώρες αναμένεται να στείλουν πολεμικά πλοία για να διασφαλιστεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, εξέφρασε την ελπίδα ότι χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλουν με ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, το Ιράν προειδοποίησε για εκκένωση περιοχών κοντά στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι, εντείνοντας την ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

Στην ανάρτηση του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: «Πολλές χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που επηρεάζονται από την προσπάθεια του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε να διατηρηθεί το πέρασμα ανοιχτό και ασφαλές.

Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρού βεληνεκούς κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, όσο ηττημένοι κι αν είναι.

Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να πάψουν να αποτελούν απειλή από ένα κράτος που έχει πλήρως αποκεφαλιστεί.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν σφοδρά τις ακτές και θα συνεχίσουν να καταστρέφουν ιρανικά σκάφη και πλοία στη θάλασσα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».