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Πέθανε ο σπουδαίος Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας
Ειδήσεις
18:22 - 14 Μαρ 2026

Πέθανε ο σπουδαίος Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

Reporter.gr Newsroom
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Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο διακεκριμένος Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας, μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκέψης.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp Verlag, γνωστοποιώντας ότι ο σπουδαίος στοχαστής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Στάρνμπεργκ, κοντά στο Μόναχο.

Ο Χάμπερμας υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας. Το έργο του γύρω από την επικοινωνία, τη λογική και τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών τον κατέστησε παγκοσμίως αναγνωρισμένο στοχαστή και κεντρική πνευματική προσωπικότητα στη Γερμανία.

Η πλούσια συγγραφική του παραγωγή ξεπέρασε τα όρια της ακαδημαϊκής φιλοσοφίας, επηρεάζοντας ευρύτερα τον διάλογο για τη δημοκρατία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον ρόλο του δημόσιου λόγου στη σύγχρονη κοινωνία. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του ξεχωρίζει η δίτομη Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά έργα του 20ού αιώνα.

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