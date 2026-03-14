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Ταραχές στην Κούβα: Επίθεση σε κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος σε διαμαρτυρία για μπλακάουτ
Ειδήσεις
20:15 - 14 Μαρ 2026

Ταραχές στην Κούβα: Επίθεση σε κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος σε διαμαρτυρία για μπλακάουτ

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, περίπου 460 χιλιόμετρα από την Αβάνα, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις μαζικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τις ελλείψεις καυσίμων και βασικών αγαθών, αποτέλεσμα της βαθιάς οικονομικής κρίσης και του ενεργειακού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο στην κοινότητα Μορόν, αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία στη συνέχεια έκαψαν στον δρόμο. Τοπικά μέσα, όπως η εφημερίδα Invasor, ανέφεραν ότι πέντε άτομα συνελήφθησαν για τα περιστατικά βανδαλισμού.

Η Κούβα, με πληθυσμό 9,6 εκατομμύρια κατοίκους, πλήττεται ήδη από βαθιά οικονομική κρίση, ενώ οι διακοπές ρεύματος και οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επιδεινώσει τη δημόσια δυσαρέσκεια. Πολλοί Κουβανοί εκφράζουν την οργή τους μέσω νυχτερινών διαδηλώσεων, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.

Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει ένα de facto ενεργειακό εμπάργκο, επικαλούμενες «έκτακτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες, ιδίως μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητούσε από την κουβανική κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία «πριν να είναι πολύ αργά».

Στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, με μέγιστη πίεση λόγω των σχέσεών της με Ρωσία, Κίνα και Ιράν.

Παράλληλα, η Κούβα επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και έχει ξεκινήσει την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων, στο πλαίσιο συμφωνίας που μεσολάβησε το Βατικανό, ιστορικός διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών.

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