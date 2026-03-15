Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Τεστ για τη δυναμική της ακροδεξιάς και των παραδοσιακών δυνάμεων

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι κατευθύνονται στις κάλπες την Κυριακή (15/3) για να εκλέξουν τους δημάρχους τους σε μια ψηφοφορία, η οποία θεωρείται τεστ για τη δύναμη της ακροδεξιάς και την ανθεκτικότητα των παραδοσιακών κομμάτων ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 8 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 8 μ.μ., με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται λίγο αργότερα. Σε πολλές μεσαίες και μεγάλες πόλεις θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος στις 22 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι οι δήμαρχοι που πρόκειται να εκλεγούν ηγούνται σχεδόν 35.000 δήμων στη χώρα, από μεγάλες πόλεις μέχρι χωριά με μόνο λίγες δεκάδες κατοίκους.

Τα τοπικά αποτελέσματα μπορούν να διαμορφώσουν την εθνική δυναμική, -ειδικά τόσο κοντά σε μια προεδρική εκλογή-, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National, RN) θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει.

Τεστ για τον Εθνικό Συναγερμό

Ο Εθνικός Συναγερμός που προωθεί αντι-μεταναστευτικές και ευρωσκεπτικιστικές θέσεις, μέχρι τώρα δυσκολευόταν να καταγράψει ουσιαστικά κέρδη στις δημοτικές εκλογές. Με υποψηφίους σε αρκετές εκατοντάδες δήμους, ελπίζει να δείξει αυξανόμενη δημοφιλία και να πετύχει μερικές μεγάλες νίκες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία.

«Αν οι κάτοικοι της Μασσαλίας κάνουν μια τολμηρή επιλογή… αυτό θα ενθαρρύνει και θα φωτίσει τους Γάλλους για την επιλογή που θα κάνουν του χρόνου», δήλωσε ο Φρανκ Αλιζιό, υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

Ο Αλιζιό βρίσκεται σε ισοψηφία στις δημοσκοπήσεις του πρώτου γύρου με τον νυν Σοσιαλιστή δήμαρχο Μπενουά Παγιάν, προσφέροντας στο RN μια σχεδόν απίθανη ευκαιρία να αναλάβει εξουσία σε μια κομβική γαλλική πόλη.

Η ασφάλεια, πρώτη προτεραιότητα των ψηφοφόρων

Οι χιλιάδες ξεχωριστές δημοτικές ψηφοφορίες επικεντρώνονται συχνά σε πολύ τοπικά ζητήματα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ασφάλεια αποτελεί την κύρια προτεραιότητα των ψηφοφόρων, σε συμφωνία με την προσήλωση του RN σε θέματα τάξης και ασφάλειας.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων που στοχεύει ο Εθνικός Συναγερμός είναι το Τουλόν, στη νότια Γαλλία, με πληθυσμό 180.000 κατοίκους. Θα μπορούσε επίσης να κερδίσει στη Μεντόν, μια πόλη της Ριβιέρα όπου ο Λουί Σαρκοζί, γιος του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, είναι υποψήφιος με στήριξη των κεντρώων κομμάτων.

Στο επίκεντρο οι συμμαχίες των κομμάτων

Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιες συμμαχίες θα συνάψει ο Εθνικός Συναγερμός με άλλα κόμματα μεταξύ των δύο γύρων και αν αυτή η εκλογή θα σπάσει την εδώ και δεκαετίες παράδοση της αποφυγής της ακροδεξιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η Αριστερά τα είχε πάει καλά σε όλη τη Γαλλία στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές του 2020. Τώρα όμως είναι αδύναμη σε εθνικό επίπεδο. Το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει το Παρίσι, καθώς και κάποιες από τις πόλεις που κέρδισε τότε, όπως η Ναντ για τους Σοσιαλιστές ή η Λυών και το Στρασβούργο για τους Πράσινους, θα παρακολουθηθεί στενά.

Κλείνοντας, ένα ακόμα βασικό ερώτημα είναι αν τα παραδοσιακά αριστερά κόμματα θα συνάψουν συμμαχίες μεταξύ των δύο γύρων με τη σκληρή αριστερά της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI).