Μαζικές απολύσεις στη Meta: Περικοπές έως και 20% του προσωπικού λόγω επενδύσεων σε AI

Η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο εκτεταμένων απολύσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν έως και το 20% -ή και περισσότερο- του εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να αντισταθμίσει τις μεγάλες δαπάνες για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να προσαρμοστεί σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας με μικρότερες ομάδες εργαζομένων που θα υποστηρίζονται από εργαλεία ΑΙ.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των περικοπών, ενώ το τελικό μέγεθος των απολύσεων παραμένει υπό συζήτηση.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, ανώτατα στελέχη της εταιρείας έχουν ήδη ενημερώσει ορισμένους υψηλόβαθμους εργαζομένους για τα σχέδια και τους ζήτησαν να εξετάσουν τρόπους μείωσης προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους. Οι πληροφορίες δόθηκαν ανώνυμα, καθώς τα άτομα που μίλησαν δεν έχουν εξουσιοδότηση να αποκαλύπτουν εσωτερικά σχέδια.

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις πληροφορίες αυτές, ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone δήλωσε ότι πρόκειται για «υποθετικά δημοσιογραφικά σενάρια που βασίζονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις».

Εφόσον τελικά υλοποιηθεί μείωση προσωπικού της τάξης του 20%, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στην ιστορία της εταιρείας μετά τη μεγάλη αναδιάρθρωση στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, περίοδο που ο ίδιος ο όμιλος είχε χαρακτηρίσει «έτος αποδοτικότητας». Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η εταιρεία απασχολούσε περίπου 79.000 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο του 2022, η Meta είχε προχωρήσει στην απόλυση περίπου 11.000 εργαζομένων, αριθμός που αντιστοιχούσε περίπου στο 13% του προσωπικού της. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα ανακοίνωσε την κατάργηση άλλων 10.000 θέσεων εργασίας.

Στροφή στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη

Τον τελευταίο χρόνο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Zuckerberg έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Meta έχει προσφέρει ιδιαίτερα υψηλά πακέτα αποδοχών -ορισμένα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τετραετίας- προκειμένου να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές στον τομέα της ΑΙ.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει επενδύσεις ύψους έως και 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων μέχρι το 2028. Πρόσφατα προχώρησε και στην εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Moltbook, η οποία έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές που βασίζονται σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, σχεδιάζει να δαπανήσει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της κινεζικής startup ΑΙ Manus.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στα οφέλη παραγωγικότητας που αναμένει από αυτές τις επενδύσεις. Τον Ιανουάριο δήλωσε ότι ήδη διαπιστώνει πως «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν από ένα μόνο εξαιρετικά ικανό άτομο».

Τάση σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο

Η στρατηγική της Meta αντανακλά μια ευρύτερη τάση που παρατηρείται φέτος σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο. Πολλοί επικεφαλής επιχειρήσεων επισημαίνουν τις σημαντικές εξελίξεις στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως βασικό παράγοντα για τις αναδιαρθρώσεις αυτές.

Τον Ιανουάριο, η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε περίπου 16.000 απολύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του προσωπικού της. Παράλληλα, τον προηγούμενο μήνα η fintech Block, Inc. μείωσε σχεδόν στο μισό το εργατικό δυναμικό της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jack Dorsey να αναφέρεται ρητά στον αυξανόμενο ρόλο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στην ικανότητά τους να επιτρέπουν στις εταιρείες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με μικρότερες ομάδες.